Aree pubbliche

26 Ottobre 2022

Al via i lavori per il murale in ricordo di Riccardo Cioni

Livorno 26 ottobre 2022

Pronti con il giorno 1! L’ amico storico di Riccardo Cioni, Giovanni Frau, é già sul posto per preparare il muro dedicato a Riccardo Cioni. Sul muro verrà realizzato un murale da @cizerocentodieci per ricordare la sua grande firma che ha lasciato a Livorno

Riccardo Cioni, il più grande dj toscano, che dagli anni 80 ha fatto ballare generazioni di amanti del club ha perso la vita prematuramente lasciando un ricordo indelebile in famiglia, amici e tra migliaia di fan.

Un evento tragico e doloroso che cerca il suo riscatto nell’arte.

L’idea è quella di rappresentarlo in un grande murale per mano di un eccellente street artist, per far sì che il suo ricordo rimbombi per le strade e che la sua musica risuoni ovunque ogni giorno.

Un gesto d’amore, una dedica sentita che chiama in causa la galleria Uovo alla Pop, da 5 anni spazio fautore di mediazioni artistiche volte alla realizzazione di innovative opere di arte pubbliche.

Forte il dolore della moglie, Brunella, tanto forte che si trasforma in un enorme dedica cittadina, un murale vicino al lungomare, luogo caro al pregiato dj.

Riccardo Cioni era un personaggio storico per gli amanti dei club. Negli anni 80 aveva trovato un buon successo in tutta Italia nella tecnica del mix con i dischi di vinile; quelli che venivano chiamati gli scambi.

Famoso anche grazie ad alcuni pezzi come ad esempio “In America”. Il pezzo aveva trovato riconoscimento anche al di fuori dei confini nazionali e di cui il dj aveva fatto un remix uscito proprio poche settimane prima della sua scomparsa quando lo stesso Cioni aveva annunciato:

«È arrivato il contratto da un’etichetta discografica per la distribuzione a livello mondiale».

In foto i preparativi del muro sul quale sarà dipinto il murale di Riccardo Cioni in via dei Pensieri. (foto uovoallapop)

