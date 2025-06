Home

Al via i lavori per la Fontanella del ‘700: “Un primo passo per la rinascita di Montenero”

3 Giugno 2025

Livorno 3 giugno 2025

Sono ufficialmente iniziati i lavori di restaurazione della storica Fontanella del Settecento, situata sotto al Famedio, accanto alle scalinate che conducono al Santuario di Montenero. Lo annuncia con soddisfazione il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Palumbo, che da tempo si batte per la valorizzazione dell’intera area.

“È un primo passo importante per la rinascita di Montenero – afferma Palumbo –. Questo intervento rappresenta uno dei tanti simboli che necessitavano da tempo di cure e attenzione. La Fontanella era lì, a ricordarci la storia e l’identità di questo luogo, ma era rimasta per anni dimenticata”.

L’avvio del cantiere arriva a seguito di una mozione presentata in Consiglio Comunale proprio da Palumbo e sostenuta da tutto il centrodestra. Nel testo, si sollecitava l’amministrazione a intervenire su vari punti critici della zona, con l’obiettivo di riqualificare e restituire decoro a uno dei luoghi più rappresentativi della città.

“Dopo numerosi sopralluoghi e interlocuzioni con i soggetti competenti, finalmente qualcosa si muove – aggiunge il consigliere –. È una risposta concreta a un’esigenza molto sentita dai cittadini e dai frequentatori del Santuario. Ora bisogna proseguire su questa strada, senza fermarsi”.

Il restauro della Fontanella del ‘700 segna quindi l’inizio di un percorso più ampio di valorizzazione dell’area di Montenero, che negli ultimi anni ha sofferto un progressivo stato di abbandono. Il simbolo dell’acqua, che torna a sgorgare, diventa così metafora di una nuova vitalità per uno dei quartieri più amati dai livornesi.