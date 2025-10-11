Home

11 Ottobre 2025

Livorno, 11 ottobre 2025 Al via i lavori per la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati in varie zone della città

Da lunedì 13 ottobre prendono il via i lavori per la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati in varie zone della città. Per garantire il corretto svolgimento dei lavori saranno istituiti sensi unici alternati e divieti di sosta in viale Marconi, via Grotta delle Fate, via di Popogna, via d’Alesio, via delle Cateratte, via Pendola e via Caduti del Lavoro

I provvedimenti saranno efficaci dalle ore 8.00 del 13 ottobre 2025 (e dalle ore 8.00 del 14 ottobre 2025 per quanto riguarda gli interventi in viale Marconi) fino alle ore 17.00 del 24 ottobre 2025, nelle strade di volta in volta interessate dai lavori.

Sarà istituito il senso unico alternato con impianto semaforico (o senso unico alternato con movieri, secondo valutazione dell’impresa esecutrice dei lavori, durante i periodi di maggiore intensità del flusso di traffico) e il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati per 30 metri prima e dopo gli attraversamenti pedonali a raso situati nelle seguenti strade:

• viale Guglielmo Marconi 77;

• viale Guglielmo Marconi in prossimità dell’intersezione con via del Fagiano (nuovo attraversamento);

• viale Marconi in prossimità dell’intersezione con via Micali;

• via di Popogna 55;

• via Grotta delle Fate 35;

• via Tommaso Pendola in prossimità del civico 4 (nuovo attraversamento);

• via Gaetano D’Alesio 2;

• via Caduti del lavoro 26;

• via delle Cateratte 22.

Saranno abrogati gli attraversamenti pedonali a raso suddetti, ove già presenti.

Saranno abrogate ed eventualmente spostate le fermate del trasporto pubblico.

Sarà istituito il limite massimo di velocità in 30 km/h nei tratti stradali interessati dai lavori.