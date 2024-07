Home

8 Luglio 2024

Al via i lavori sul terzo tratto di viale Mameli

Livorno 8 luglio 2024 – Al via i lavori sul terzo tratto di viale Mameli

martedì 9 luglio, avrà inizio l’intervento sul terzo tratto di viale Mameli, tra via Marradi e piazza Matteotti, incroci esclusi. Anche per questo tratto è prevista la fresatura di tutta la carreggiata e la realizzazione del nuovo manto stradale in asfalto fonoassorbente, con i consueti interventi su chiusini e caditoie.

Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità:

si circolerà utilizzando di volta in volta una sola delle due corsie, sempre a senso unico con direzione piazza Matteotti-via Marradi; con divieto di sosta lungo entrambi i lati e temporanea soppressione della fermata dei bus posta all’altezza del civico 9.

I mezzi pubblici che abitualmente percorrono questo tratto di viale Mameli in direzione est-ovest, raggiungeranno piazza Matteotti passando da via Mangini. (itinerario alternativo valido anche per i mezzi privati). Gli spazi sosta assegnati ai disabili saranno temporaneamente spostati in via Paganucci.

È inoltre previsto il divieto di transito nelle vie che si immettono in questo tratto di viale Mameli: durante i lavori che impegneranno la corsia lato civici pari (lato sud), è previsto il divieto di transito in via Paganucci, con divieto di sosta in prossimità dell’intersezione con viale Mameli.

Durante i lavori che impegneranno la corsia lato civici dispari (lato nord) di viale Mameli, è invece previsto il divieto di transito nel tratto di via Lorenzo Gori che collega via Mangini con viale Mameli, con divieto di sosta in prossimità dell’intersezione con viale Mameli.

Completata questa asfaltatura (conclusione prevista per venerdì 19 luglio), a seguire sarà realizzato, in orario notturno, l’impegnativo intervento di asfaltatura dell’incrocio tra viale Mameli e via Marradi. Con questi lavori si concluderà la riqualificazione del manto stradale dell’intero viale Mameli.

