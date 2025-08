Home

Cronaca

3 Agosto 2025

Livorno 3 luglio 2025 Al via i lavori tra via Montebello e via Goito, i divieti

Partiranno lunedì 4 agosto i lavori per la messa in sicurezza dell’intersezione stradale via Montebello/via Goito che prevedono la realizzazione di una intersezione rialzata.

Per consentire di attuare l’intervento in sicurezza e non creare situazioni di disagio alla circolazione, saranno interrotti i lavori in corso sull’impianto di illuminazione pubblica, che comportano la regolamentazione dei flussi veicolari in senso unico alternato in via Montebello, come disposto dall’ordinanza n. 5695 del 18/7/2025.

Oltre all’abrogazione dell’ordinanza n. 5696, dal 4 agosto e fino all’8 agosto, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità, limitatamente all’orario di lavoro del cantiere stradale:

• divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Montebello nel tratto compreso tra via Calatafimi e via Costanzo Ebat;

• divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via Goito nel tratto compreso tra il civico 7 e via Montebello;

• senso unico alternato con impianto semaforico (o mediante impiego di movieri a seconda della densità dei flussi di traffico) in via Montebello nel tratto compreso tra via Calatafimi e via Costanzo Ebat;

• senso unico alternato con movieri in via Goito nel tratto compreso tra il civico 7 e via Montebello;

• istituzione del limite massimo di velocità in 30 km/h;

• divieto di transito pedonale in entrambi i marciapiedi di via Montebello e di via Goito, nei tratti interessati dai lavori.

Sempre a partire da lunedì 4 agosto e fino a venerdì 8 agosto sarà abrogata la fermata per le linee di Trasporto Pubblico Locale situata in via Montebello fronte civico 49.