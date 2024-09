Home

Sport

Al via il Campionato Italiano di atletica leggera di Società su pista

Sport

20 Settembre 2024

Al via il Campionato Italiano di atletica leggera di Società su pista

Presentato il Campionato Italiano di atletica leggera di Società su pista

Sabato e domenica prossima al campo scuola di Livorno

Livorno, 20 settembre 2024 – Al via il Campionato Italiano di atletica leggera di Società su pista

Si terrà a Livorno il prossimo fine settimana il Campionato italiano di Società Assoluto su pista finale “A” bronzo.

Le gare si terranno sabato 21 e domenica 22 settembre al Campo Scuola “Martelli” in via dei Pensieri, la prima giornata dalla ore 13,30 fino alle 19,30 e la seconda giornata dalle 8,30 alle ore 12,45.

11 le squadre maschili e 12 le femminili.

Il campionato è stato presentato in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale alla presenza del sindaco Luca Salvetti, che ha le delega allo Sport, di Fabio Canaccini presidenti dell’Atletica Livorno, di Mauro Cortopassi vice presidente, di Lucio Sangiacomo, responsabile dell’organizzazione e di Alberto Buonaccorsi direttore tecnico.

“La nuova pista del campo scuola ospita un campionato di livello che l’Atletica Livorno ha proposto qui in città, in un periodo molto particolare, post Olimpiadi, dove si registra un riscontro dell’attenzione generale e soprattutto di tanti giovani che si avvicinano alle discipline dell’atletica leggera. Ringrazio l’Atletica Livorno per l’impegno profuso per l’organizzazione

“Questo evento è il top del campionato italiano di società – ha spiegato Canaccini – ed ognuna di loro farà gareggiare un atleta. La somma dei punteggi che ognuno otterrà andrà alla propria società. I vincitori passeranno alla serie successiva. La squadra maschile di Atletica Livorno ha tutti i titoli per passare alla serie Argento”.