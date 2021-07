Home

Al via il Castiglioncello Festival nel parco del castello Pasquini

30 Luglio 2021

Livorno 30 luglio 2021

Sono in corso gli ultimi preparativi in attesa dell’inizio del “Castiglioncello Festival”, rassegna di musica e spettacolo organizzata dalla LEG Live Emotion Group con il supporto della Fondazione Armunia e del Comune di Rosignano Marittimo.

Nei prossimi giorni e per tutto il mese di agosto si esibiranno nella splendida location di Castello Pasquini alcuni artisti tra i più amati dal pubblico italiano: venerdì 30 luglio Cristina D’Avena, mercoledì 4 agosto Gianna Nannini, martedì 10 agosto Niccolò Fabi, mercoledì 11 agosto Jonathan Canini, giovedì 12 agosto Giorgio Panariello, venerdì 13 agosto Enrico Nigiotti, lunedì 16 agosto Rkomi e sabato 21 agosto Enrico Brignano.

Si ricorda che, in occasione dei concerti e degli spettacoli, gli organizzatori provvederanno a delimitare l’area ed a posizione adeguata cartellonistica per accogliere gli spettatori in sicurezza, rispettando scrupolosamente le norme di distanziamento e attivando tutti protocolli necessari per evitare la diffusione del virus Covid-19. Anche per questo motivo nei giorni previsti per le esibizioni i cancelli del parco del Castello Pasquini resteranno chiusi dalle ore 18:00 alle ore 23:00. L’accesso dal parcheggio del castello a piazza della Vittoria sarà garantito tramite il passaggio pedonale adiacente al parco e parallelo a via Asmara.

La biglietteria allestita all’interno del parco, nei pressi del cancello di piazza della Vittoria, in occasione del concerto di Cristina D’Avena sarà aperta giovedì 29 e venerdì 30 luglio dalle 17:30 alle 21:30. Nei giorni in cui si terranno gli altri concerti del Festival, l’orario invece sarà dalle 18:00 alle 22:00. Per informazioni su date e ticket degli spettacoli www.legsrl.net

