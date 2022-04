Home

28 Aprile 2022

Al via il corso gratuito volontari del soccorso con abilitazione a bagnino di salvataggio

Livorno 28 aprile 2022

CORSO OPERATORI SOCCORSO – Maggio 2022 LIVELLO BASE – AVANZATO – DEFIBRILLATORE – LUOGHI DI LAVORO e con opzione BAGNINO DI SALVATAGGIO (Salvamento Genova)

Ore corso 150, tirocinio ore 300 . esclusa l’abilitazione al Bagnino di Salvataggio con accesso dal mese di settembre ed a completamento delle ore del corso

Il programma del corso sarà comunicato al primo incontro e normalmente le lezioni si svolgeranno 2 volte la settimana in orario 18/20 oppure 21/23 presso la sede della Misericordia di Antignano (LI) in Via Uberto Mondolfi 148 Livorno

La partecipazione al corso è gratuita, il corso inizierà il 2 maggio

Per fare domanda clicca qui

