Al via il corso online “Livorno con gli occhi dell’arte”

“Con gli occhi dell’Arte: Livorno e la sua gente”

Al via un corso live online a cura di Fabrizio Ottone.

Dal 20 gennaio al 10 marzo 2022. Tutti i giovedì dalle 18.45 alle 19.45.

Livorno, 19 gennaio 2022

Al via il 20 gennaio un corso live online promosso della Fondazione Trossi Uberti, sul tema “Con gli occhi dell’arte: Livorno e la sua gente”, che si terrà ogni giovedì dalle 18.45 alle 19.45 fino al 10 marzo. A tenerlo sarà Fabrizio Ottone, guida specializzata, che illustrerà come sono stati rappresentati, nei secoli, Livorno e i suoi abitanti.

Opere d’arte sparse nei musei e nelle collezioni private di tutto il mondo sono radunate in questo nuovo corso della Fondazione Trossi-Uberti per raccontare come committenti ed artisti, attraverso il gusto del proprio tempo, hanno visto e fissato l’immagine e l’identità della nostra città.

In questo inedito percorso di 8 incontri, la guida d’eccezione, Fabrizio Ottone, ci accompagnerà dal basso Medioevo fino ai primi anni del Ventesimo secolo in un viaggio ricco immagini – talvolta inedite – grazie alle quali conosceremo come la città e i suoi abitanti sono stati rappresentati nei secoli. Il docente ci guiderà alla scoperta di quello che apparirà come un chiaro progetto per comunicare un’identità al mondo circostante.

Si tratta di un percorso nel quale sarà possibile cogliere il senso di come la città abbia modificato nel tempo il modo di presentarsi e di essere rappresentata, ma al contempo di come abbia saputo mantenere quel fil rouge che rivela un’identità chiara e coerente.

Il corso si svolge live online (ultimi posti disponibili). Le lezioni non sono registrate. Dopo ciascun incontro è previsto uno spazio per le domande e gli approfondimenti.

Programma

Gli 8 incontri saranno dedicati ai seguenti temi:

1. Introduzione, rappresentazioni dal Basso Medioevo al primo Rinascimento.

2. Costruzione dell’identità della nascente città nelle collezioni medicee e non solo.

3. Monumenti simbolo della città calati nel proprio tempo e nel mutare dei secoli.

4. Manifatture artigianali e stili artistici calati nella realtà locale.

5. Livorno nella numismatica.

6. Fra sei e Settecento l’epoca d’oro della Livorno internazionale nella sua autorappresentazione e vista dall’esterno.

7. L’Ottocento tra pittura macchiaiola, stampe e costruzione di una nuova identità architettonica.

8. Cartoline e pubblicità, tra fine 800 e primi 900.

Costo del corso: 80 euro

INFO: www.fondazionetrossiuberti.org

Fondazione Trossi Uberti

Via Ravizza, 76 | 57128 Livorno | Tel. +39 0586 492184 | Mobile +39 3927010553

Segreteria: Via Pastrengo, 21

e-mail: fondazionetrossiuberti@ hotmail.it | www.fondazionetrossiuberti.org