30 Agosto 2021

Al via il Festival Con-fusione, teatro per le nuove generazioni. Il programma

Dal 4 al 12 settembre

Al via il Festival Con-fusione, teatro per le nuove generazioni

Oltre 15 compagnie, in programma spettacoli, laboratori e visite guidate

Livorno, 30 agosto 2021

Dal 4 al 12 settembre torna con la seconda edizione il Festival Con-fusione, ideato dalla compagnia Orto degli Ananassi/Teatro della Brigata per la direzione artistica di Andrea Gambuzza e Ilaria Di Luca con il contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Livorno, di Scena Unita, di Fondazione Livorno oltre che del contributo della Fondazione Nuovi Mecenati e della Unicoop Tirreno.

Il festival è stato presentato questa mattina nella Sala degli Archi della Fotezza Nuova alla presenza degli organizzatori Andrea Gambuzza e Ilaria Di Luca del Teatro della Brigata/Orto degli Ananassi. dell’assessore alla cultura Simone Lenzi, della vice presidente della Fondazione Livorno Cinzia Pagni e di Gianfranco Magonzi, presidente della Fondazione d’Arte Trossi-Uberti.

I LUOGHI

Il festival, pensato per le nuove generazioni, si rivolge ai ragazzi ma anche alle famiglie e a tutti coloro che amano il teatro. Si svolgerà all’aperto, in vari luoghi della città (Villa Fabbricotti e Chioschino, Villa Trossi, Fortezza Nuova, all’Associazione Nesi/Corea, Scuole Benci, IV Circolo “La Rosa”, Porto Immobiliare presso Silos Granario e all’Andana delle Ancore). Ogni giorno si terranno vari spettacoli a orari diversi: dall’evento con colazione alle ore 9.30 fino a quello serale delle ore 21.

LE COMPAGNIE

Non solo spettacoli, il Festival Con-fusione proporrà anche laboratori e una visita guidata teatralizzata con Fabrizio Ottone, dell’Associazione Guide Labroniche.

Le compagnie coinvolte saranno una quindicina, molte delle quali vincitrici di prestigiosi premi come la Compagnia Teatro Gioco Vita (Premio EOLO Award 2013 per il miglior spettacolo "Piccolo Asmodeo"); Factory compagnia transadriatica con “Mattia e il nonno”(Premio EOLO Award 2020) per il miglior spettacolo; due compagnie provenienti dalla Francia, la Compagnia Mattatoio Sospeso (3° Premio MIMOFF 2016) per “Les amants du ciel”; e la compagnia Cie Une Autre Carmen con “En attendand… Dispositif Forêt”.

Ci sarà anche una prima nazionale della Compagnia Orto degli Ananassi (Livorno) con “Dentro Me” (opera audiovisiva in realtà visuale) e uno spettacolo dedicato alla figura di Pietro Mascagni “Prima che si alzi la bacchetta”, liberamente tratto dal romanzo autobiografico di Emi Mascagni ”Si inginocchi la più piccina”.

Sarà presente anche il duo artistico Dimitri-Canessa che da anni opera sulla scena cittadina, con lo spettacolo “Esercizi di Fantastica” prodotto dalla compagnia Sosta Palmizi, recentemente vincitore del premio della Città di Vimercate.

Non saranno i soli livornesi presenti, al via infatti anche il debutto della compagnia Teatro Trabagai con il lavoro “Orlando Focoso”.

SCENA UNITA

Il Festival Con-fusione ha vinto quest’anno il bando Scena Unita a sostegno dei lavoratori della musica e dello spettacolo. Un’iniziativa collettiva, un fondo di solidarietà di circa 4 milioni e 780 euro che parte dagli artisti con vari finanziatori e 113 brand che hanno dato contributi importanti. 154 gli artisti che hanno preso parte all’iniziativa tra cui Fedez che ne è stato il motore.

Coinvolto anche il Cesvi.

Informazioni e biglietti. Da oggi, lunedì 30 agosto, sarà possibile prenotare i biglietti sul sito del Festival https://www.con-fusione-festival.eu/.

I tagliandi poi potranno essere pagati e ritirati direttamente sul luogo dello spettacolo a partire dall’ora precedente l’inizio dello spettacolo.

Informazioni: 3278844341.

Per accedere agli spettacoli sarà necessario esibire il Green Pass o un test molecolare o antigenico negativo effettuato nelle 48 ore precedenti lo spettacolo o il certificato di guarigione da Covid-19.

IL PROGRAMMA*

*TUTTI GLI EVENTI SONO SU PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

4 Settembre 2021

ore 9:30 presso il Chioschino di Villa Fabbricotti

“Filastrocche dal naso lungo” a cura della Compagnia Orto degli Ananassi (evento gratuito)

ore 18:15 presso Villa Trossi Uberti

“Lupus in fabula” Compagnia Segni d’Infanzia

ore 21:00 presso Villa Trossi Uberti

“Orlando Focoso” Compagnia Trabagai

5 Settembre 2021

ore 9:30 presso il Chioschino di Villa Fabbricotti

“Filastrocche dal naso lungo” a cura della Compagnia Orto degli Ananassi (evento gratuito)

ore 18:30 presso Silos Granari

“Les Amants du Ciel” Compagnia Mattatoio Sospeso (Francia) (evento gratuito)

ore 20:00 presso Fortezza Nuova (palco piccolo)

Proiezione video “IL GIUDICE ALLA ROVESCIA” Evento finale del progetto “Gli Altri sono Io” (evento gratuito)

ore 21:00 presso Fortezza Nuova (Palco grande)

“Piccolo Asmodeo” Compagnia Teatro Gioco Vita

6 Settembre 2021

ore 10:30 e 15:30 presso Scuole Benci

Laboratorio per famiglie “Il collage fotografico tra finzione e realtà” a cura di Oscar Sabini (laboratorio gratuito)

ore 18:00 presso il Chioschino di Villa Fabbricotti

“Teatro: la pratica della relazione” incontro con l’intervento di Nicola Artico, Enrica Talà, Marisa Gazzillo, Cristiano Grasso, Angela Forti, Enrico Parsi e la presenza di un rappresentante dell’Amministrazione Comunale (Incontro gratuito)

7 Settembre 2021

dalle ore 15:30 alle 19:00 presso Fortezza Nuova

“La città dei libri sognanti” Servizio prestito libri itineranti in città a cura di Biblioteca Stenone in collaborazione con Coop. Itinera – Comune di Livorno (gratuito)

ore 16:00 presso Fortezza Nuova

Visita guidata teatralizzata “I Segreti del Gigante Guerriero” condotta da Fabrizio Ottone (evento gratuito)

ore 21:00 presso Villa Trossi Uberti

“Mattia e il nonno” Factory Compagnia Transadriatica

8 Settembre 2021

ore 9:30 presso Villa Corridi “Un cuore a pedali” Compagnia Nasca Teatri di Terra

ore 11:30 presso Chioschino di Villa Fabbricotti “Un cuore a pedali” Compagnia Nasca Teatri di Terra

ore 16:30 presso Fortezza Nuova (palco piccolo) “Un cuore a pedali” Compagnia Nasca Teatri di Terra

(evento gratuito)

ore 17:30 presso Fortezza Nuova (Sala degli Archi)

Piccoli Critici – Incontro famiglie (Incontro gratuito)

ore 18:00 presso Fortezza Nuova

Visita guidata teatralizzata “I Segreti del Gigante Guerriero” condotta da Fabrizio Ottone (evento gratuito)

ore 21:00 presso Fortezza Nuova (palco grande)

“Esercizi di Fantastica” Sosta Palmizi

9 Settembre 2021

ore 17:00 presso Associazione Nesi/Corea

“ C’era una volta un pezzo di carta” con Annamaria Guerrini (spettacolo con a seguire laboratorio per famiglie) (evento e laboratorio gratuito)

ore 21:00 presso Fortezza Nuova (Palco piccolo)

“Prima che alzi la bacchetta” (Primo studio)

10 Settembre 2021

ore 17:00 presso Villa Trossi Uberti

“Chi sei?” di Fondazione Teatro Giovani e Ragazzi Onlus – Casa Teatro Ragazzi

ore 20:30 presso Villa Trossi Uberti

“En attendant…Dispositif Forêt” Cie Une Autre Carmen (Francia) (evento gratuito)

ore 21:00 presso Villa Trossi Uberti

“Bambini all’inferno” Giallo Mare Minimal Teatro

11 Settembre 2021

ore 9:30 presso il Chioschino di Villa Fabbricotti

“L’uovo di Ortone” a cura di Compagnia Orto degli Ananassi (evento gratuito)

ore 17:00 presso Villa Trossi Uberti

Atelier bestioles (laboratorio per bambini a partire dai 5 anni) (evento gratuito)

dalle ore 17:00 alle ore 20:00 presso Villa Trossi Uberti

“Dentro me” a cura di Orto degli Ananassi (Esperienza immersiva in VR per uno spettatore alla volta su prenotazione)

ore 21:00 presso Villa Trossi Uberti

“Terra chiama Tommy” Compagnia Politheater

12 Settembre 2021

ore 10:00 presso Fortezza Nuova (palco piccolo)

“Rouge” Cie Une Autre Carmen (Francia)

ore 18:30 presso Andana delle Ancore

“Allegro andante con moto ondoso” Compagnia Sea Bemolle (evento gratuito)

ore 21:15 presso Fortezza Nuova (Palco piccolo)

“Una storia disegnata nell’aria, per raccontare Rita che sfidò la mafia con Paolo Borsellino”. Compagnia Non Solo Teatro

