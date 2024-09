Al via il Festival “Il mondo che si muove, l’arte parla di ambiente”, Mister Green ospite all’apertura

Ambiente

15 Settembre 2024

A seguito del successo delle iniziative della prima edizione del festival Il Mondo che si Muove, organizzato dall’Associazione Teatrale Culturale i Leggendari, abbiamo deciso di dare un seguito all’esperienza dello scorso anno.

Il festival si occupa dei temi Ambientali attraverso la voce dell’Arte e incontri per far conoscere esperienze positive realizzate da singole persone o piccoli gruppi.

Ogni anno viene individuato un tema che crea una narrazione degli eventi, e quest’anno il tema del festival sarà:

ACQUA FONTE E DEVASTATRICE DI VITA

Ma non parleremo solo d’Acqua, ma anche Rifiuti e Verde Urbano, con ospiti importanti come Mr.Green e Andrea Mati.

In programma anche due mostre: Water for Peace 2024 organizzata dall’Unifersità di Pisa e Cicarette Summer Colection di Aurora Bresci con le sue opere realizzate con la spazzatura che toglie dalla città.

Siamo anche onorati di dedicare una giornata agli Ambasciatori di Livorno e un’altra giornata a un collettivo di Ferrara (in rappresentanza verranno Sandro Abruzzese, Marco Belli, Sergio Fortini e Marco Manfredi) che ci porterà la loro esperienze di sensibilizzazione ambientale fatte al delta di Po.

Chiuderemo il festival con il nostro spettacolo Cecilia – leggende di mare, una replica a casa nostra prima che la settimana successiva al Festival parta per una tournée al Fringe Off di Milano e poi a ottobre al Fringe Off di Catania.

Come prima giornata e inaugurazione del festival, presenteremo due mostre:

Water for peace 2024, mostra organizzata dalla Commissione per lo sviluppo Sostenibile dell’Ateneo di Pisa e Acque SPA, mostra che è stata nel calendario della giornata mondiale dell’acqua organizzata dall’ONU.

Cicarette Summer Colection di Aurora Bresci che ha portato la sua piccola collezione di costumi ed indumenti tipicamente estivi, con la particolarità di essere realizzati interamente in mozziconi di sigaretta, trovati sulle spiagge e sugli scogli del Romito.

Infine incontreremo Francesco Stefanini, il Mr.Green livornese che abbiamo iniziato a conoscere e apprezzare grazie all’eco che riescono ad avere le sue azioni.

Da due anni Mr. Green va a giro con la sua bicicletta con un carrello a ripulire Livorno. Si è sempre concesso poco, e siamo contenti che abbia accettato di partecipare alla giornata inaugurale del Festival di quest’anno.

Sarà un incontro per parlare con Francesco, conoscere il suo personaggio Mr Green, approfondire la sua esperienza, conoscere conoscere non solo l’eroe che tutti leggono sui giornali, ma la persona e le sue speranze.