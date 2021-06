Home

22 Giugno 2021

Al via il festival "Livorno al Centro", il programma degli eventi

16 palcoscenici, 22 spettacoli, 2 conferenze, 1 mostra e più di 100 artisti dislocati nel centro città

Da venerdì 25 a domenica 27 giugno “Livorno al Centro”

Arte e Cultura Livornese al Centro dell’attenzione

16 palcoscenici, 22 spettacoli, 2 conferenze, 1 mostra e più di 100 artisti dislocati nel centro città

Livorno 22 giugno 2021

Anche quest’anno tutti gli spettacoli saranno gratuiti: sempre più ricco ed interessante il programma di “Livorno al Centro”. Arte e Cultura Livornese al Centro dell’attenzione”, festival di arte, cultura e spettacolo, che come ogni anno si svolgerà nella città labronica con attrazioni di vario genere durante il fine settimana, da venerdì 25 a domenica 27 giugno. Il festival è stato presentato questa mattina a Palazzo Comunale alla presenza dell’assessore alla cultura Simone Lenzi e del direttore artistico Riccardo della Ragione.

L’idea del festival, giunto ormai alla sua sesta edizione, nasce dalla necessità di rilanciare il centro città e dalla voglia di valorizzare i talenti artistici e culturali livornesi.

Il festival, ideato da Riccardo Della Ragione, è realizzato in compartecipazione con il Comune di Livorno e con la collaborazione della Fondazione Teatro Goldoni.

Saranno tante le iniziative che coinvolgeranno le piazze cittadine, alcune verranno trasmesse in diretta streaming per agevolare l’organizzazione del Festival e aiutare il rispetto delle regole anti-Covid.

“Con Livorno al Centro la città di Livorno festeggia la tanto agognata ripresa di una quasi normalità dopo un difficile anno e mezzo a causa della pandemia” ha affermato l’assessore alla Cultura Simone Lenzi ed ha proseguito parlando degli eventi che animeranno l’estate livornese. “Con orgoglio sottolineo che questa estate a Livorno si terranno 240 eventi da ora a settembre. Un numero impressionante, ascrivibile alla nuova vitalità della città che torna ad esprimersi dopo l’emergenza sanitaria. Partendo da una semplice considerazione, ovvero che con la pandemia tutta una serie di categorie sociali ha risparmiato il 18% di capitale, diventa una conseguenza che la copiosa offerta di tante occasioni culturali, spettacolari e altro, stimoli la voglia di uscire e partecipare a tutti gli eventi proposti. Livorno al Centro è il primo grande evento dell’estate livornese, realizzato grazie alla sinergia e al desiderio di fare rete di artisti, associazioni, commercianti, che si spalma in tutta la città e tocca 15 luoghi, dal lungomare alle Terme del Corallo”.

“L’evento di quest’anno con il con il contributo dell’Amministrazione Comunale ” ha spiegato Riccardo della Ragione, direttore artistico del Festival “ha trovato il pieno sostegno di artisti locali, associazioni culturali, attività commerciali, ccn, guide ed operatori turistici. Tutti questi soggetti hanno affiancato il progetto che ogni anno diventa più ricco, partendo dal concetto di valorizzare la città, con l’obiettivo di un risveglio culturale e turistico di Livorno. L’intento è anche quello di far vivere la città agli ospiti che giungeranno da altre parti della Regione, attivando la cultura dell’accoglienza e trasformandola in una risorsa, soprattutto dopo la pandemia”.

Come avvenne nella scorsa edizione, il Concerto inaugurale del Festival sarà trasmesso in diretta streaming dall’Accademia Navale di Livorno ed avrà come argomento centrale il valore della leadership, verrà evidenziata l’importanza dei riferimenti che ispirano al miglioramento personale, una riflessione condivisa con l’Ammiraglio Comandante Sergio Biaggi, la Professoressa Angela Dalena, l’assessore alla Cultura Simone Lenzi, il Direttore del Teatro Goldoni Mario Menicagli, il Direttore Artistico del Festival Riccardo Della Ragione.

Quest’anno in modo particolare il Festival ha trovato la collaborazione e il pieno sostegno di associazioni culturali, artisti locali, attività commerciali, ccn, guide ed operatori turistici, tutti con l’obiettivo comune di mettere nuovamente Livorno al Centro.

Una esplosione di vitalità, tre giorni di eventi al centro della città con una serata conclusiva all’interno delle Terme del Corallo che verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Livorno al Centro. Faremo un tuffo nel passato riassaporando l’atmosfera dei primi del 900 con un ritorno alla “Belle Epoque” in cui tutti i partecipanti saranno in costume dell’epoca. (per motivi di sicurezza è stata organizzata a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria)

In questa sesta edizione del festival, la premiazione dei talenti livornesi scelti dall’Assessore alla Cultura Simone Lenzi, verrà fatta nella giornata di apertura, il venerdì alle ore 20,00 all’interno della Fortezza Vecchia. Verranno premiati con una medaglia d’oro due talenti livornesi scelti tra i tanti che la città offre.

Valentina Boi, soprano lirico, Ciccio Valenti conduttore Radio e TV.

(LA MOTIVAZIONE VIENE IMPRESSA SUL RETRO DELLA MEDAGLIA)

PER AVER VALORIZZATO E PROMOSSO

CON LA PROPRIA ATTIVITA’

L’IDENTITA’ LIVORNESE

Nell’edizione 2016 il Premio “Livorno al Centro” è stato consegnato al pugile Lenny Bottai per lo Sport, la cantante Karima Ammar per la musica, il soprano Laura Brioli per la Lirica, l’attore Marcello Marziali per il Cinema e TV, Francesco Baronti per la Pittura, Paolo Ciriello per la Fotografia, Leandro Bartorelli per l’Insegnamento e per la Scrittura Mario Cardinali.

Nel 2017 sono stati premiati Matteo Becucci per la Musica, Lindsay Kemp per il Teatro e Paolo Migone per il Cabaret.

Nel 2018 furono premiati Lucia Stanescu per la Lirica, Giovanni Bondi per il Cabaret e Gabriele Detti per lo Sport.

Nel 2019 Lamberto Giannini e insieme agli attori del Mayor Von Frinzius.

Nel 2020 Angela Rafanelli, autrice, scrittrice, conduttrice tv e radio, Roberto Luti artista, chitarrista, Alex Sarti cantante, compositore.

I premi saranno consegnati dall’assessore alla cultura Simone Lenzi e dal direttore del Teatro Goldoni Mario Menicagli. Farà da cornice alla serata il direttore artistico del Festival Riccardo Della Ragione (alla chitarra).

Gli spettacoli del Festival che si alterneranno durante i tre giorni di programmazione, inizieranno fin dal pomeriggio alle ore 18,00 e si concluderanno entro la mezzanotte.

Gli artisti coinvolti saranno oltre cento.

Queste le zone della città interessate:

All’Accademia Navale Concerto inaugurale della Fanfara

Alla Fortrezza Vecchia talk show Livorno al Centro premiazione talenti livornesi

In Piazza Grande Swing e Pop Music

In Via Sardi Musica Funky

Al Parco di città Odeon Musica Acustica

In Piazza Attias Conferenza sull’architettura e Banda cittadina

In Piazza Cavallotti Musica Reggae

Al Mercato Centrale Italian Music Cover

In Piazza Mazzini Musica Blues

In Piazza Matteotti Musica Rock

Alla Fortezza Nuova Cover Mina e Battisti

In Via Malta e in Via San Jacopo Musica Folk

In Piazza Micheli Musica Classica

Alla Terrazza Mascagni Conferenza e Mostra sull’ecosologia il cibo e le buone pratiche

Alle Terme del Corallo musica Concerto Belle Époque

In ognuna delle piazze coinvolte saranno attivi per tutta la durata della manifestazione, punti di ristoro che propongono una vasta gamma di offerte gastronomiche, dalle cene tipiche livornesi a base di cacciucco agli aperitivi con degustazione di vini, dai cocktails alla pasticceria artigianale e snack bar.

Sulla Terrazza Mascagni sarà possibile degustare cibo 100% vegetale con prodotti locali.

Contemporaneamente alle iniziative musicali e culinarie organizzate nel centro della città, verranno proposte dalle Guide cittadine, i Tours culturali e storici della città ed i Tour in Battello.

Come ogni anno in occasione del Festival “Livorno al Centro” sono state organizzate anche una serie di conferenze che pongono l’attenzione sulle varie tematiche che riguardano la città dal punto di vista architettonico e della possibile gestione ecologica.

Al Gazebo della Terrazza Mascagni, un gruppo nutrito di Associazioni (Reset Livorno, Acchiapparifiuti Livorno, FIAB Livorno, A.N.P.A.N.A Livorno, Stop Finning, Quartieri Uniti Eco-Solidali Livorno) hanno dato vita ad una iniziativa che, prendendo spunto dall’Agenda 2030, si concretizza con una Conferenza sulla Cultura delle buone pratiche ed una Mostra documentaria e fotografica tesa a far nascere riflessioni e spunti per aprire un dialogo tra le associazioni e la cittadinanza. L’obiettivo è quello di sensibilizzare e informare al fine di rendere le persone consapevoli del peso che hanno le loro scelte, a cominciare da quelle alimentari e sull’ambiente.

In Piazza Attias l’associazione culturale “Il Pentagono”, propone una Conferenza sulla ricostruzione della città di Livorno dopo gli eventi bellici della II guerra mondiale, il “caso Attias”. Intervengono Marcello Paffetti, Massimo Sanacore, Stefano Ceccarini.

Il progetto è a cura di:

RIKI Associazione Culturale

in compartecipazione con l’assessorato alla Cultura e Turismo del comune di Livorno,

in collaborazione con la Fondazione Teatro Goldoni,

l’Accademia Navale di Livorno, le Associazioni cittadine, le Guide cittadine

i Centri Commerciali Naturali e le attività commerciali del centro città.

PROGRAMMA DEL FESTIVAL

“LIVORNO AL CENTRO”

VI edizione – 25, 26 e 27 Giugno 2021

Venerdì 25 Giugno

1. Accademia Navale – Concerto inaugurale della Fanfara dell’Accademia Navale

(diretta streaming su FB LIVORNOALCENTRO)

ore 18,30 Concerto “Fanfara dell’Accademia Navale” diretta streaming dell’apertura del Festival Livorno al Centro – ospiti L’Ammiraglio Comandante Segio Biaggi, la Professoressa Angela Dalena, l’assessore alla Cultura Simone Lenzi, il Direttore del Teatro Goldoni Mario Menicagli, il Direttore Artistico del Festival Riccardo Della Ragione.

2. Fortezza Vecchia – Premiazione Talenti Livornesi (Aperitivi – Wine bar)

(diretta streaming su FB LIVORNOALCENTRO)

ore 20,00 Varietà Talk show “Livorno al Centro – arte e cultura livornese al centro dell’attenzione” diretta streaming della Premiazione dei talenti livornesi a cura dell’assessore alla Cultura Simone Lenzi e del Direttore del Teatro Goldoni Mario Menicagli, conduce il Varietà il Direttore Artistico del Festival Riccardo Della Ragione. (premio “Livorno al Centro” a Valentina Boi, soprano lirico, a Ciccio Valenti, conduttore Radio e TV)

3. Piazza Grande – Pop Music (Aperitivi – Cena – Wine bar)

ore 19,00 Concerto “Acusticha”

4. Gazebo Terrazza Mascagni – Mostra CiboAmbiente (Street Food)

ore 19,00 – 23,30 Mostra “La Cultura delle #buonepratiche”

5. Via San Jacopo – Musica Folk (Aperitivi – Wine bar)

ore 20,00 Concerto “Lo Zerbo”

6. Via Sardi – Musica Funky (Birreria – Wine bar)

ore 21,00 Concerto “Mr Chab Funk Soul”

7. Piazza Cavallotti – Musica Reggae (Cena – Wine bar)

ore 21,00 Concerto “Andy Kelapa & Young Coconuts”

8. Parco Odeon – Musica Acustica (Aperitivi – Cena – Wine bar)

ore 21,00 Concerto “Stefano Dentone”

9. Mercato Centrale Alle vettovaglie – Italian Music Cover (Aperitivi – Cena)

ore 21,00 Concerto “Samuele Borsò – Nel Blu dipinto di blu”

10. Via Malta – Musica Folk (Pasticceria – Wine bar)

ore 21,45 “La strana coppia”

Sabato 26 Giugno

11. Piazza Attias – Conferenza Architettura e Banda Cittadina (Aperitivi – Wine bar)

ore 19,00 Concerto “Banda Città di Livorno”

ore 20,00 Ass. Il Pentagono “Conferenza l’Architettura – la ricostruzione di Livorno e il caso Attias”

12. Piazza Grande – Swing (Aperitivi – Cena – Wine bar)

ore 18,30 Lezione di ballo “Lezione aperta di Swing Dance” a cura di Scuola di Ballo Jazz Road

ore 19,30 Concerto “Road Swing Band & Sara Maghelli”

13. Gazebo Terrazza Mascagni – Mostra CiboAmbiente (Street Food)

ore 19,00 – 23,30 Mostra “La Cultura delle #buonepratiche”

14. Piazza Matteotti – The Best of Rock (Aperitivi – Wine bar)

ore 19,30 Concerto “MK5 Evolution”

15. Piazza Micheli – Musica Classica (Aperitivi – Wine bar)

ore 19,30 Concerto “Francesco Saporito”

16. Piazza Mazzini – Blues (Aperitivi – Cena – Wine bar)

ore 21,00 Concerto “The Sundance Family Band”

17. Parco Odeon – Musica Acustica (Aperitivi – Cena – Wine bar)

ore 21,00 Concerto “Eleonora Vecchio e Fabrizio Brilli”

18. Fortezza Nuova – Cover Mina e Battisti (Aperitivi – Cena – Wine bar)

ore 21,00 Concerto “MiBa”

19. Mercato Centrale Alle vettovaglie – Italian Music Cover (Aperitivi – Cena)

ore 21,00 Concerto “Missteryke – The Italian Project”

Domenica 27 Giugno

20. Piazza Micheli – Musica Classica (Colazione – Wine bar)

ore 10,30 Concerto “Francesco Saporito”

21. Piazza Grande – Pop Music (Aperitivi – Cena – Wine bar)

ore 20,00 Concerto “Trenta Corde”

22. Terme del Corallo – Concerto Belle Époque in costume d’epoca

(diretta streaming su FB LIVORNOALCENTRO)

ore 20,00 Serata conclusiva “Cena Belle Époque” in diretta streaming,

Prenotazione obbligatoria info 388 3044286 – accesso consentito solamente in abiti Belle Époque – contributo cena 20 euro

Compagnia Lirica Livornese : Quelle Estati livornesi… dal 1890 al 1940

“Cosetta Gigli, Matteo Micheli, Paola Pacelli, Massimo Gentili e Franco Bocci, Direzione musicale Stefania Casu”

Ensamble Corallo : Note dal sapore Belle Époque

Michele Pierleoni Baritono – Lucia Neri Flauto – Renata Sfriso Violino – Riccardo Masi Viola – Elisabetta Casapieri Violoncello – Alessandra Dezzi Pianoforte – Riccardo Della Ragione Direttore

Tutte le info su: www.livornoalcentro.it – www.goldoniteatro.it

