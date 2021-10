Home

8 Ottobre 2021

Al via il Festival Racconti di Altre Danze

Livorno, giovedì 8 ottobre

Si è svolta la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di Racconti di Altre Danze 2021 – Festival di Danza Contemporanea che si terrà dal 9 ottobre al 20 novembre 2021.

“Quest’oggi presentiamo la quinta edizione del Festival Racconti di Altre Danze e mi fa piacere sottolineare il fatto che questo progetto, realizzato dall’Atelier delle Arti, – ha dichiarato l’assessore alla Cultura del Comune di Livorno Simone Lenzi – è stato ammesso a beneficiare dei contributi messi a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tramite il Fus (Fondo Unico Spettacolo) 2021 con il quale vengono sostenuti finanziariamente progetti speciali che si caratterizzano per il particolare valore artistico-culturale. Ciò a dimostrazione che la continuità dell’impegno paga perché porta al riconoscimento del lavoro svolto”.

Il Festival è un progetto realizzato da Atelier delle Arti, direzione artistica di Chelo Zoppi ed Elena Giannotti. Il festival racchiude due cuori, il primo dedicato allo spettacolo: creazione, ospitalità e produzione; il secondo alla formazione: workshop, incontri e attività per il pubblico.

“Il Festival punta alla danza di ricerca e autoriale, un settore poco conosciuto in città ma che vede la partecipazione sia di artisti del nostro territorio molto promettenti che di altri molto conosciuti e apprezzati a livello nazionale e internazionale” dice Chelo Zoppi nel corso della conferenza stampa. Presenti alla presentazione del Festival anche Luciano Barsotti, presidente della Fondazione Livorno; Mario Menicagli direttore amministrativo del Teatro Goldoni e Valeria Giuliani per il Nuovo Teatro delle Commedie. Oltre ad Asia Pucci che si occupa di coordinare i progetti con Università di Pisa e Liceo Coreutico di Livorno ed Elena Giannotti.

Gli eventi si svolgeranno in vari luoghi cittadini: oltre che nello spazio dell’Atelier delle Arti (via Masini, 3), alla Biblioteca Bottini dell’Olio, Museo della Città, Museo Fattori (nell’ambito del Little Bit Festival del Nuovo Teatro delle Commedie), Palestra Comunale Benci e al Teatro Goldoni.

Il progetto Racconti di Altre Danze nasce nel 2017 dalla necessità di dare visibilità e rendere indipendente, autorevole e contestualizzata, nell’ambito del contemporaneo, la modalità di programmazione dello spettacolo di danza nella nostra città.

Aprire uno spazio, non solo virtuale ma anche luogo fisico, di visione della danza e della performance contemporanee, un ‘teatro’ che accolga e favorisca nuovi rapporti tra spettatore e artista, e tra arte e arte.

Il progetto, organizzato da artisti per gli artisti e per la comunità, è cresciuto grazie proprio agli artisti e alle collaborazioni con tante associazioni e istituzioni della città.

Il Festival vede anche la collaborazione del liceo Coreutico ISIS Niccolini Palli e con il Dipartimento di Scienze e Forme del Sapere dell’Università di Pisa.

Primo appuntamento, 9 ottobre con “Riflessioni”, Claudia Caldarano

Esecuzione musicale: Giacomo Masoni

Realizzazione Scene: Alessandro Brucioni, Giacomo Masoni, Monica Filippi

Produzione: mo-wan teatro

Supporto: Regione Toscana, Aiep Ariella Vidach e Fattoria Vittadini Milano

premi: vince il Premio della giuria CrashTest 2021, è semifinalista a IN-BOX 2021, riceve la menzione

speciale InterplayStillDigital 2021, vince NaoCrea 2020 e theWorkRoom_PER CHI CREA di Fattoria

Vittadini 2020

Ringraziamenti a: CCH e Gabriele Evangelista

Nella performance sono presenti scene di nudo integrale.

—

SINOSSI

Riflessioni è una performance che riflette sul corpo come materia prima per “costruire” le nozioni di realtà e illusione. I performer sono sia oggetti d’arte che artisti, e la loro opera d’arte è il corpo umano vivo, il “corpo operoso” che mettendosi “in opera” diventa “un’opera”. Si svolge su di un set di specchio deformante che intrappola la dimensione fisica e l’astrae in modi diversi a seconda del punto di vista dello spettatore e in cui si succedono reciproci tentativi di esposizione e manipolazione, controllo e scoperta.

Calendario Spettacoli

9 OTTOBRE ore 21,30

Spazio Atelier delle Arti

Riflessioni

Claudia Caldarano

17 OTTOBRE LITTLE BIT FESTIVAL NTC

quattro repliche 16,15 / 17,00/ 17,45 / 18,30

Museo Fattori – Sala degli Specchi

Tra Il Cielo e La Terra

Chelo Zoppi con Asia Pucci

23 OTTOBRE ore 21,00

Spazio Atelier delle Arti

From Scratch

Ioannis Mandafounis

Contrabbasso Nino Pellegrini

6 NOVEMBRE ore 17

Biblioteca Labronica Bottini dell’olio

Thinkdance

Incontro con Max Barachini e Marco Lenzi

Cunningham Cage

7 NOVEMBRE ore 16 prima replica- ore 18 seconda replica

Museo della Città – Sezione contemporanea

Land_Site Specific installazione ore 16-19

Aurelio di Virgilio

Some Other Place_Studio ore 16,30 e ore 18

Sara Sguotti

Live Sound Spartaco Cortesi

12 NOVEMBRE ore 21

Nuovo teatro delle Commedie

BANDO VISIONI INTIME 0.3

Aritsti selezionati da bando nazionale

13 NOVEMBRE ore 17

Biblioteca Labronica Bottini dell’olio

Thinkdance

Incontro/Lecture con Ilenia Caleo

Corporeità radicali.

Pratiche e estetiche della performance contemporanea

14 NOVEMBRE ore 11-13

Spazio Atelier delle Arti

Workshop sulla Polka Chinata con i danzatori della compagnia Alessandro Sciarroni

14 NOVEMBRE ore 17,30

Teatro Goldoni

GOLDONI IN PERFORMANCE

Save The Last Dance – Alessandro Sciarroni Palestra Comunale Benci ore 17,30

Strata – Max Barachini con Asia Pucci Goldonetta ore18,30

Cinque Danze Per Il Futuro – Davide Valrosso Palco Grande ore 19,30

Chitarra Elettrica Daniele Gherrino

20 NOVEMBRE sabato chiusura festival ore 19 e ore 21

Spazio Atelier delle Arti

ANTHOLOGY #1 e #2

Electronic Music and Dance

Featuring Francesco Perrotti

Produzione Atelier Delle Arti

INFORMAZIONI

ATELIER DELLE ARTI

VIA MASINI 3 , 57122 LIVORNO

atelierdelleartidanza@gmail.com

BIGLIETTI

PRENOTAZIONE e GREEN PASS OBBLIGATORI

WhatsApp: 3384322616

