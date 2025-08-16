Home

16 Agosto 2025

Al via il Football Legends San Vincenzo Fishing & Padel Cup 2025

San Vincenzo (Livorno) 16 agosto 2025 Al via il Football Legends San Vincenzo Fishing & Padel Cup 2025

Sport, mare e spettacolo. Ex calciatori di Serie A, leggende del calcio, si sfideranno a Padel, giocando su uno spettacolare campo, allestito, fronte mare, sul porto turistico di San Vincenzo.

L’evento nasce grazie dall’idea e dall’impegno di un gruppo di amici, giovani imprenditori che hanno messo insieme le loro passioni, ovvero il padel e la pesca sportiva, e i loro contatti, per creare un evento spettacolare che prende forma, nella sua prima edizione, grazie alla regia di Confcommercio, all’Agenzia Gundu Travelife travel&event che ha curato i rapporti con gli ex campioni del calcio e il fondamentale contributo del Comune di San Vincenzo, della Regione Toscana, dello Yacht Club Marina di San Vincenzo, di alcuni importanti sponsor, e di soggetti e associazioni locali, legate al modo del turismo e dello sport.

Questa prima edizione della “Football Legends San Vincenzo Fishing & Padel Cup 2025” rappresenta un evento unico, mai realizzato in Italia, nato dall’idea di quattro amici provenienti da mondi diversi ma accomunati da due grandi passioni: Luca Mariotti, ristoratore; Simone Bocci, albergatore; Matteo Sparapani, specializzato in charter di pesca ed escursioni; e Gabriele Conrotto, titolare di Gundu.

Il programma

La manifestazione unisce la passione per il padel e la pesca. Il programma che si svolge dal 25 agosto al 12 settembre 2025 vedrà l’allestimento di un campo da padel nell’anfiteatro del porto turistico di San Vincenzo. Il momento clou sarà rappresentato dal torneo tra ex leggende del calcio, che si terrà dal 25 al 28 agosto. Durante queste giornate, i partecipanti si sfideranno anche in una gara di pesca, organizzata da Matteo Sparapani.

Il tabellone del torneo riporterà i nomi di ex stelle del calcio che hanno militato in club nazionali e internazionali di serie A, questi i partecipanti:

Luca Toni (ex Fiorentina e Bayer Monaco)

Borja Valero (ex Fiorentina e Inter)

Cristiano Doni (ex Atalanta)

Luca Ceccarelli (ex Cesena e Bologna)

German Denis (ex Napoli e Atalanta)

Robert Acquafresca (ex Cagliari e Bologna)

Giampiero Maini (ex Milan e Vicenza)

Nicola Pozzi (ex Empoli e Sampdoria)

Massimo Maccarone (ex Empoli e Siena)

Francesco Caputo (ex Empoli e Sassuolo)

Tornei amatoriali e coinvolgimento del territorio

Successivamente al torneo delle leggende, si terranno tornei amatoriali legati a circuiti nazionali a tappe come il Blu Padel Tour. Verranno coinvolti circoli locali e provinciali per creare una sorta di “Palio del Padel”, in cui ogni circolo o comune presenterà le proprie migliori squadre in gara per il titolo. L’intenzione è quella di creare un evento ricorrente, da programmare e ripetere ogni anno.

Pacchetti e iniziative collaterali

Grazie alla collaborazione di Federalberghi e Confcommercio, sono stati preparati pacchetti di soggiorno per chi vorrà trascorrere una vacanza a San Vincenzo. Questi includeranno l’iscrizione ai tornei amatoriali, escursioni in mare, visite alle cantine e percorsi enogastronomici, per far conoscere le bellezze della Costa degli Etruschi. Inoltre, il campo da padel sarà disponibile su prenotazione per residenti e turisti che desiderano cimentarsi in questo sport in una cornice suggestiva come quella della Marina di San Vincenzo.

È in arrivo la prima fornitura della birra realizzata insieme a Birra Pagnotta di Francesco “Ciccio” Caputo, ex calciatore. Questa birra, personalizzata per San Vincenzo e decorata con il simbolo del Marinaio concesso da Martino Talani, verrà distribuita in tutto il paese e contribuirà a promuovere l’evento.

