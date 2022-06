Home

Al via il Laboratorio Insieme "Arte & Movimento" per bambini in fuga dalle guerre

16 Giugno 2022

16 Giugno 2022

Al via il Laboratorio Insieme "Arte & Movimento" per bambini in fuga dalle guerre

Livorno 16 giugno 2022 – Laboratorio Insieme “Arte & Movimento” per bambini in fuga dalle guerre

La polizia comunica che da domani, 17giugno, a partire dalle ore 17:00, la Questura di Livorno ed il Servizio di Psicologia della Direzione Centrale di Sanità hanno organizzato un intervento strutturato di accoglienza integrata a supporto della psicologia e dell’emotività dei bambini in fuga dalle guerre.

Il Laboratorio Insieme di Arte & Movimento Terapia origina dalla presa di consapevolezza che il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, principio inviolabile della nostra Costituzione, accompagnato dal rifiuto di assistere imbelli al messaggio di morte che da ogni guerra promana, consente di elaborare, come cittadini prima ancora che come soggetti a cui sono affidate pubbliche funzioni, ogni forma di partecipazione che, inverando i principi di solidarietà a cui è ispirata la Carta costituzionale, promuova i valori del rispetto, della fratellanza e dell’umanità.

Con tale spirito, sulla base di un sinergico coordinamento interistituzionale e di una convinta collaborazione con il Comune di Livorno, i rappresentanti dell’A.S.L. – Ufficio Salute Mentale Infanzia e Adolescenza, dell’Unicef – Comitato di Livorno, della Croce Rossa Italiana – Comitato di Livorno, Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica, dell’Associazione Vivi San Jacopo – Centri Commerciali Naturali, di ArtImagery e della Misericordia di Livorno, è stata acquisita la generosa disponibilità da parte di psicologi della Polizia di Stato, di neuropsichiatra infantile, di psicoterapeuta del trauma, di arteterapeuta, di terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva e di terapista del gioco, tutti professionisti di comprovata esperienza e capacità, a realizzare, all’interno di questa Questura, un’iniziativa finalizzata al supporto della psicologia dei bambini in condizioni emotive critiche. Al riguardo, si prevede, per la durata di un trimestre, l’attivazione di un laboratorio di Arte e Movimento Terapia da offrire per un pomeriggio alla settimana a 15 minorenni di età tra i 7 ed i 10 anni che sono ospiti di strutture di accoglienza. Un nuovo spazio che vuole offrire gratuitamente ai bambini che fuggono dalle guerre ed alle loro famiglie la possibilità di sperimentarsi in attività ludico-ricreative e laboratori artistici che possano migliorarne l’empowerment.

Il primo incontro avrà luogo il giorno 17.06.2022, alle ore 17:00, all’interno dei locali della Caserma della Polizia di Stato “Vittorio Labate”, sita in Viale Boccaccio n. 5 a Livorno.

Il senso di esistere per la “Polizia di Stato” non può che essere quello di essere al servizio della collettività nell’interesse pubblico per il bene comune, viaggiando alla velocità della vita delle persone e della società la cui sicurezza ci viene affidata e, quindi, rimanendo costantemente incollata alle esigenze ed ai bisogni della gente. E, proprio da questo punto di vista, il progetto testimonia il rinnovato impegno della Polizia di Stato di “esserci sempre” per proteggere in modo sempre più efficace le fasce più vulnerabili della società: un contributo che si inserisce nelle attività di prevenzione del disagio, di solidarietà umana e di inclusione sociale e che coinvolge le istituzioni, gli enti locali, le agenzie educative, il mondo delle associazioni e quello privato.

