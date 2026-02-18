Home

Cronaca

Al via il nuovo corso Gratuito Autisti Sociale SVS

Cronaca

18 Febbraio 2026

Al via il nuovo corso Gratuito Autisti Sociale SVS

Livorno 18 febbraio 2026 Al via il nuovo corso Gratuito Autisti Sociale SVS

Il 20 Febbraio inizierà il nuovo corso gratuito per diventare autisti Volontari SVS del Sociale, il primo passo per poter diventare autisti in SVS.

Il corso è diretto a tutti coloro che desiderano svolgere servizi di utilità sociale non sempre direttamente afferenti alle tematiche sanitarie, che possono andare dal trasporto disabili verso istituti scolastici o luoghi di lavoro, alla consegna di pasti, spesa o farmaci a domicilio. E’ un servizio di natura Socio-Assistenziale, per consentire a persone fragili o in situazione di malattia di accedere alle strutture sanitarie, ai servizi di terapia, rieducazione o riabilitazione del territorio.

Il corso gratuito è aperto a tutti i cittadini con almeno 3 anni di patente categoria B ( con un minimo di 21 anni ad un massimo di 75). Il corso si terrà nei giorni 20/2 e 22/2 con la prima lezione che si terrà nella sede di Via San Giovanni n. 30 alle ore 21.00 .

Per qualsiasi informazione inviare email formazioneautisti@pubblicaassistenza.it oppure telefonare al numero 3276918909.

Per iscriversi basterà cliccare sul link sottostante e compilare i campi obbligatori nella sezione sociale.

https://www.pubblicaassistenza.it/diventa-volontario