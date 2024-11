Home

30 Novembre 2024

Al via il Premio Capanna, Livorno celebra l’arte e il talento

Livorno 30 novembre 2024 Al via il Premio Capanna, Livorno celebra l'arte e il talento

Domenica 1 dicembre 2024 alle ore 18 presso l’auditorium del conservatorio Pietro Mascagni di Livorno si svolgerà la seconda edizione del Premio Giovanni Capanna.

A tre anni dalla prematura scomparsa di Giovanni, la sua famiglia ed i suoi amici vogliono ricordarlo con una serata dedicata alla musica e al teatro, arti tanto amate da Giovanni, organizzando, per il secondo anno, l’iniziativa che intende sostenere giovani artisti di talento, per promuoverne lo studio e l’attività nel campo delle arti.

Nel corso dell’iniziativa saranno premiati due studenti del Conservatorio Mascagni: Samuele Boscagli, batterista del corso di percussioni jazz, e Lorenzo Osenga giovane studente del corso di chitarra, strumenti particolarmente amati dall’amico che si intende ricordare.

Sarà premiata, inoltre, la compagnia Associazione Pilar Ternera NTC, compagnia teatrale e impresa di produzione nata nel 2004, diretta da Francesco Cortoni, che lavora nell’ottica della promozione delle arti e delle professionalità ad esse legate, in quanto strumenti di crescita economica, occupazionale e socio–culturale e strumenti per l’inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita.

Durante l’iniziativa gli artisti e la compagnia teatrale si esibiranno in alcuni momenti di spettacolo, musicali e teatrali.

In nome di Giovanni ed in suo ricordo il 4 novembre 2024 è stata fondata l’ associazione di volontariato “Con Giovanni ODV” che si occuperà di valorizzare giovani artisti di talento e di promuovere altre iniziative di solidarietà.

L’Associazione si propone di creare opportunità di crescita in campo culturale in particolare teatrale e musicale promuovendo l’attività di studio dei singoli e dei gruppi, e al contempo si impegna a favorire attività di ricerca in campo medico e a portare avanti iniziative di solidarietà.

L’ingresso è libero.

