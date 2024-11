Home

Eventi

Al via il Premio Ciampi: in scena 𝗔ntonio Rezza e Flavia Mastrella con “io”

Eventi

19 Novembre 2024

Al via il Premio Ciampi: in scena 𝗔ntonio Rezza e Flavia Mastrella con “io”

Livorno 19 novembre 2024 Al via il Premio Ciampi: in scena 𝗔ntonio Rezza e Flavia Mastrella con “io”

Mercoledì 20 novembre al Teatro Goldoni sarà assegnato il Premio L’altrarte, la sezione del Premio Ciampi dedicata alle arti visive e performative, a Flavia Mastrella ed Antonio Rezza, che dal 1987 condividono il loro percorso artistico.

Inscenando corpi corrosi di zoppi, mendicanti e disperati, Flavia Mastrella realizza gli habitat nei quali Antonio Rezza, tramite il proprio corpo, scrive i testi: le opere che scaturiscono da questo sodalizio sono da sempre sculture abbacinanti, quadri di scena, urla strazianti e corpi deformi. Malesseri che erompono agli occhi dello spettatore e che comprimono l’eternità. Insieme hanno realizzato quindici opere teatrali e cinque film, oltre che una lunga serie di corto e medio metraggi.

Flavia Mastrella si occupa inoltre di scultura e fotografia, mentre Antonio Rezza è attivo anche in ambito letterario, con diversi romanzi pubblicati. Numerose le loro collaborazioni televisive, principalmente, ma non solo, con RAI 3, e altrettanti i prestigiosi premi di cui sono stati insigniti, tra cui il Premio Alinovi per l’arte interdisciplinare, il Premio Hystrio, il Premio Ubu, il Premio Napoli, l’attestato di Unicità nella Cultura a Montecitorio, il Premio Ermete Novelli, il Premio Rosa d’oro, mentre, nel 2018, viene loro assegnato dalla Biennale Teatro di Venezia Il Leone d’oro alla carriera. Le loro opere sono state presentate a Parigi, Madrid, Mosca, Shanghai e New York.

Ecco quindi che, con il rigore e l’indipendenza delle loro scelte, la loro agitazione controculturale, la possibile multidisciplinarietà, e l’essere artisti del proprio tempo, Mastrella e Rezza, a nostro parere, incontrano perfettamente la poetica ciampiana.

In occasione della premiazione gli artisti metteranno in scena l’opera teatrale cult “IO”.