Al via il Premio Rotonda, il programma dei tre giorni di eventi

27 Settembre 2022

Livorno 27 settembre 2022 – Al via il Premio Rotonda, il programma dei tre giorni di eventi

Il Premio Rotonda è il concorso artistico animato dallo scopo di promuovere e valorizzare l’Arte Contemporanea e l’ispirazione artistica che storicamente caratterizza il luogo della Rotonda di Ardenza a Livorno.

Tra qualche giorno, esattamente il 1° ottobre, Livorno godrà della presenza simultanea di artisti di opere di grafica, pittura, fotografia, video, scultura, performance e installazioni.

Numerosi gli artisti cittadini che partecipano all’estemporanea.

Il Premio vedrà anche la presenza artistica di voci nazionali ed internazionali, entusiasta di conoscere la nostra città.

Alcuni di loro, provenienti da Accademie di Belle arti italiane, saranno ospiti della manifestazione in residenza artistica a Livorno. Il Premio Rotonda, alla sua 68esima edizione, mette così in moto un consistente vortice artistico che per tre giorni attraverserà la nostra città.

Ecco il sintetico calendario degli eventi:

30 Settembre :

Villa Trossi ore 17.00 APERTURA PREMIO ROTONDA con Saluti delle Autorità TALK CON I GIURATI: Giorgio Bacci, Gianni Pozzi, Antonella Sciarra. Moderano l’incontro: Libera Capezzone (Presidente Fondazione Trossi Uberti) e Michele Pierleoni (Presidente del Gruppo Labronico)→ conversazione sul senso del Premio Rotonda per la città e per gli artisti con la presenza del Sindaco e dell’amministrazione comunale.

30 Settembre

Rotonda d’Ardenza ore 19.00 INAUGURAZIONE INSTALLAZIONE “Orbita.Passeggiata visionaria” a cura di Giacomo Favilla

01 0ttobre

Rotonda d’Ardenza ore 9.00 APERTURA ESTEMPORANEA ore 17,30 PREMIAZIONE del vincitore dell’edizione ed elezione dei 10 finalisti in mostra

02 0ttobre

Villa Trossi ore 17.00 “Una passeggiata nella storia: la Rotonda d’Ardenza” CONVERSAZIONE CON: Vincenzo Farinella, Mattia Patti, Denise Ulivieri, Olimpia Vaccari e inaugurazione mostra delle 10 opere finaliste del Premio Rotonda

TUTTI I GIORNI

Rotonda d’Ardenza “Orbita.Passeggiata visionaria” Installazione a cura di Giacomo Favilla Itinerario – Rotonda d’Ardenza e Viale Italia –> “Il Lungomare delle Arti. Dal passeggio al Premio Rotonda di Mario Borgiotti” a cura di Coop Itinera Villa Trossi –

Villa Trossi“Libeccio. Omaggio a Maurizio Biagini”

