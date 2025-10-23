Home

Sport

Basket

Al via il primo trofeo di Baskin

Basket

23 Ottobre 2025

Al via il primo trofeo di Baskin

Livorno 23 ottobre 2025

La Fondazione Libertas ETS è lieta di comunicare che sabato 25 ottobre al Modigliani Forum si terrà il primo Trofeo di Baskin.

A partire dalle ore 10:00 si disputeranno le semifinali e – nel pomeriggio dalle 15:00 – le finali e a seguire, la premiazione.

Il Trofeo di Baskin, è un evento sportivo collegato alla manifestazione “Strabilianti”, che inizierà domani, giovedì 23 ottobre per concludersi proprio nella giornata di sabato 25.

Il Baskin – disciplina ispirata al basket ma concepita per integrare atleti con e senza disabilità – rappresenta uno straordinario esempio di sport inclusivo, capace di valorizzare le abilità di ciascuno e di promuovere la partecipazione, la collaborazione e il rispetto reciproco. Con questa iniziativa, la Fondazione Libertas ETS rinnova il proprio impegno nel diffondere i valori dell’integrazione e dell’inclusione attraverso lo sport, strumento di crescita personale e sociale.

Un sentito ringraziamento va al Comune di Livorno per il patrocinio e la preziosa collaborazione nell’organizzazione dell’evento.

La Fondazione desidera inoltre esprimere la propria gratitudine al Lions Club Livorno Host, al Comitato Organizzatore di Strabilianti, a Libertas, alla Geostudi Astier e alla Pasticceria Libeccio per il loro contributo e sostegno economico, che ha reso possibile la realizzazione della manifestazione.

Questo Trofeo di Baskin inserito in “Strabilianti” sarà una giornata di sport, condivisione e inclusione, aperta a tutta la cittadinanza, per celebrare insieme la forza dello sport come veicolo di unità e partecipazione.