15 Marzo 2025

Al via il San Patrizio Livorno Festival 2025

Torna da lunedì 17 a domenica 23 marzo il San Patrizio Livorno Festival, edizione 2025, in concomitanza con la festività del patrono d’Irlanda, St Patrick’s Day, appunto.

L’evento è stato presentato questa mattina in Comune alla presenza dell’assessora alla Cultura Angela Rafanelli e uno degli organizzatori del festival, Claudio Monteleone, insieme a una scolaresca del Liceo “Francesco Cecioni” che ha una importante collaborazione (un tè letterario che si svolge durante l’anno scolastico) con la più grande scrittrice irlandese, Catherine Dunne, attesa come ogni anno al Festival.

Da remoto sono interveuti la stessa Dunne, l’ideatore/promotore del Festival, Massimiliano Roveri e il poeta e scrittore William Wall.

“Sono molto felice di essere qui con voi a presentare l’edizione 2025 del Festival di San Patrizio che ormai è un po’ casa vostra” ha affermato l’assessora alla Cultura rivolgendosi agli organizzatori in collegamento dall’Irlanda e ai presenti nella sala Postconsiglio del Comune di Livorno. “Ho ascoltato Catherine in varie conferenze e mi hanno colpito molto le sue parole rivolgendosi al Festival di San Patrizio: non è soltanto un festival, ma un movimento che celebra la creatività e il dialogo, l’esperienza umana condivisa. L’arte e la cultura sono strumenti con cui costruire ponti e non muri.

Il Comune di Livorno sostiene con determinazione eventi come questo , che nasce dal basso e viene valorizzato da eccellenze come Cathrine Dunne e William Wall”.

Nato nel 2018, il San Patrizio Livorno Festival celebra la cultura irlandese con eventi e incontri, musica e letteratura, arte e approfondimenti, collaborazioni e sinergie tra Italia e Irlanda.

È promosso da un comitato organizzatore capitanato dallo scrittore e traduttore Massimiliano Roveri (Max’O Rover) in collaborazione con Démadé Festival, Liceo Francesco Cecioni, Comune di Livorno, Provincia di Livorno, Culture Ireland, Irish Embassy in Italy.

Sponsor: i-EM; Metadors; Antica Friggitoria dal 1920.

#SPLF25 è l’edizione più lunga e ricca di ospiti: insieme a Catherine Dunne (Co-Direttrice e Co-Fondatrice) ci saranno Theo Dorgan, Paula Meehan, Katherine Mezzacappa, Federico Platania, Claudio Monteleone, Matteo Meschiari, William Wall, Elaide Garufi, Áine Duffy e Ray Heffernan.

Si svolgerà prevalentemente all’Ex Cinema Aurora (viale Ippolito Nievo, 28), a parte l’appuntamento del 18 marzo alla Libreria Mondadori (via Grande 197).

Questo il programma dettagliato:

Lunedì 17 marzo (Ex Cinema Aurora)

Ore 19:00: Apertura ufficiale SPLF25

Martedì 18 marzo

-Ore 18:00: SPLF OFF con Theo Dorgan e Paula Meehan (Libreria

Mondadori)

– Ore 21:00: Guide Labroniche, a seguire GodotBox (Ex Cinema

Aurora)

Mercoledì 19 marzo (Ex Cinema Aurora)

-Ore 18:00: Katherine Mezzacappa in conversazione con Catherine

Dunne

-Ore 19:00: Federico Platania e Paul Joyce: Beckett

Giovedì 20 marzo (Ex Cinema Aurora)

-Ore 19:00-23:00: Con il Liceo Cecioni, Speciale Non-Not/Beckett;

con Claudio Monteleone

Venerdì 21 marzo (Ex Cinema Aurora)

Ore 21:00: Il Cervellone Quiz Show, Speciale Irlanda, a seguire GodotBox

Sabato 22 marzo (Ex Cinema Aurora)

-Ore 18:00: Matteo Meschiari su Seamus Heaney

-Ore 19:00: William Wall in conversazione con Catherine Dunne

-Ore 21:00: Áine Duffy In Concerto

Domenica 23 marzo (Ex Cinema Aurora)

-Ore 12:30: Pranzo di chiusura del Festival con la partecipazione

speciale di Catherine Dunne

-Ore 18:00: I Libri Salvano la Vita? Elaide Garufi intervista Max

O’Rover

-Ore 19:00: Irishnesses

-Ore 21:00: Concerto finale Ray Heffernan

Tutti gli eventi sono gratuiti. Ex-Cinema Aurora, essendo un Circolo, richiede tesseramento (€ 5). Ristorante e pub con menu a tema tutte le sere del festival.

Il Festival è stato presentato al Presidente Irlandese Michael D. Higgins nel 2023.

