Home

Cronaca

Al via il secondo open day del Vespucci-Colombo

Cronaca

10 Novembre 2025

Al via il secondo open day del Vespucci-Colombo

Livorno 11 novembre 2025 Al via il secondo open day del Vespucci-Colombo

Venerdi 14 novembre le tre sedi dell’IIS Vespucci Colombo saranno nuovamente aperte al pubblico , dalle 17 alle 19, in occasione del secondo open day.

Le famiglie e gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Livorno e provincia troveranno docenti e studenti dei vari corsi di studio pronti ad accoglierli, a far visitare la struttura scolastica, spiegando le varie attività e progetti, ed anche attività laboratoriali relative alle discipline tecniche.

Ricordiamo che:

in via Chiarini, sede centrale dell’IIS, hanno sede i corsi del TECNICO ECONOMICO

in piazza Vigo i corsi del LICEO ARTISTICO GRAFICO e

in via san Gaetano i corsi PROFESSIONALI di Servizi Socio-Assistenziali, grafica, benessere – acconciatura ed estetica.

Nel corso delle visite sarà possibile parlare con docenti relativamente alle varie attività progettuali d’istituto e ricevere informazioni sia sugli indirizzi che sui percorsi personalizzati.