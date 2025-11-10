Al via il secondo open day del Vespucci-Colombo
Venerdi 14 novembre le tre sedi dell’IIS Vespucci Colombo saranno nuovamente aperte al pubblico , dalle 17 alle 19, in occasione del secondo open day.
Le famiglie e gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Livorno e provincia troveranno docenti e studenti dei vari corsi di studio pronti ad accoglierli, a far visitare la struttura scolastica, spiegando le varie attività e progetti, ed anche attività laboratoriali relative alle discipline tecniche.
Ricordiamo che:
in via Chiarini, sede centrale dell’IIS, hanno sede i corsi del TECNICO ECONOMICO
in piazza Vigo i corsi del LICEO ARTISTICO GRAFICO e
in via san Gaetano i corsi PROFESSIONALI di Servizi Socio-Assistenziali, grafica, benessere – acconciatura ed estetica.
Nel corso delle visite sarà possibile parlare con docenti relativamente alle varie attività progettuali d’istituto e ricevere informazioni sia sugli indirizzi che sui percorsi personalizzati.