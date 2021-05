Home

Al via il taglio erba primaverile in tutta la città e a Quercianella

11 Maggio 2021

Il secondo giro di sfalcio sarà effettuato a metà giugno

Livorno, 11 maggio 2021

Look primaverile per Livorno.

Da questa settimana sarà intensificato il taglio dell’erba in città e tra qualche giorno a Quercianella, dal momento che in questo periodo dell’anno il manto erboso cresce velocemente.

Più squadre, per un totale di 25 operai, sono impegnate nel lavoro di sfalciamento.

Le prime zone ad essere interessate dalla manutenzione del verde pubblico sono il lungomare, i giardini delle scuole Campana, Agnoletti, Mondolfi, Thouar, e asilo Pippi Calzelunghe, i parchi Fattori, Gattai e Cocchella, oltre a giardini, strade e piazze.

Da giovedì 13 il taglio erba interesserà anche i quartieri di Leccia e Scopaia e il Parco di Magrignano. A seguire, la cura del verde riguarderà, come detto, anche la frazione balneare di Quercianella, per renderla più bella in previsione della stagione estiva alle porte.

Il secondo giro di sfalcio sarà effettuato a metà giugno e proseguirà nei mesi successivi.

Il taglio dell’erba nei parchi, nei giardini e nelle aiuole della città sta procedendo secondo regolare tabella di marcia e le ditte incaricate dello sfalcio e i tecnici del Verde del Comune non hanno mai interrotto le attività.

