Home

Provincia

Al via il Vela Cup Toscana di Marina Cala de’ Medici

Provincia

12 Maggio 2025

Al via il Vela Cup Toscana di Marina Cala de’ Medici

Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo, Livorno) 12 maggio 2024 Al via il Vela Cup Toscana di Marina Cala de’ Medici

Mancano due settimane alla VELA Cup Toscana, secondo appuntamento del circuito di regate organizzato dallo storico mensile italiano di nautica il Giornale della Vela.

Da Cala de’ Medici si salpa per un weekend di divertimento in mare e a terra e si festeggia anche il 50esimo compleanno dello stesso magazine creato nel 1975.

È quasi tutto pronto per la seconda tappa della VELA Cup 2025, quella di Marina Cala de’ Medici in Toscana, che sarà una grande festa della vela unica ed irripetibile. Andrà in scena infatti – nel weekend dal 23 al 25 maggio – oltre alla amatissima regata, alla quale ad oggi sono già oltre 50 le imbarcazioni iscritte, anche l’evento organizzato dal Giornale della Vela per festeggiare i (primi) 50 anni dall’uscita del numero 1 della rivista, nel 1975.

Il lungo weekend della VELA Cup Toscana parte quindi venerdì 23 maggio con l’apertura del VELA Cup Point dove sarà possibile perfezionare le iscrizioni, avverrà la consegna delle gift bag e, solo per la tappa di Cala de’ Medici, tutti i partecipanti alla regata saranno vestiti con le polo / t-shirt Special Edition 50 del GdV.

Ma oltre la VELA Cup c’è di più: sabato sera al Marina Cala de’ Medici si terrà anche la premiazione del Velista dell’Anno 2025 – powered by Raymarine, il premio più premio più prestigioso della nautica italiana organizzato dal Giornale della Vela, dove scoprire chi sono tutti i vincitori degli “Oscar della vela” e incontrare con decine dei più grandi velisti italiani. Per votare c’è tempo fino al 10 maggio e ad oggi sono state registrate 16mila preferenze ai 50 candidati del 2025 delle 5 categorie: Velista dell’Anno, VdA Passion, VdA Owner, VdA Young, VdA Innovation.

PROGRAMMA

Venerdi 23 maggio.

Dalle ore 15.30 alle 19.30: consegna gift bag, numeri e istruzioni.

Sabato 24 maggio.

Ore 9-11: briefing equipaggi, partenza regata.

Ore 11-15: VELA Cup in mare.

Ore 15-18: Relax e “chill” in banchina e in piazza al Marina Cala de’ Medici.

Ore 18-19: Premiazione VELA Cup e premi a sorteggio, rinfresco e musica in piazza al Marina Cala de’ Medici.

Ore 19-20: Premiazione del Velista dell’Anno 2025 Special Edition 50 anni GdV in piazza al Marina Cala de’ Medici.

Che cos’è la VELA Cup?

Giunta alla sua undicesima edizione, VELA Cup è la serie di regate – veleggiate organizzate dal Giornale della Vela per portare in mare ogni tipo di barca e di velista. Da sempre infatti la VELA Cup è la serie di eventi velici con più partecipanti in Italia, una competizione tra barche di ogni dimensione, aperta a tutti. Una splendida opportunità per divertirsi e passare un po’ di tempo in barca.

CALENDARIO 2025

VELA Cup Toscana, Marina di Cala de’ Medici: sabato 24 maggio

VELA Cup Puglia, Brindisi, Marina di Brindisi: sabato 31 maggio

VELA Cup Sardegna 1, Marina di Porto Rafael-Palau: sabato 28 giugno

VELA Cup Sardegna 2, Golfo di Cugnana, Marina Cala dei Sardi: giovedì 21 agosto

VELA Cup Procida, Isola di Procida, Marina di Procida: sabato 27 settembre

VELA Cup Sicilia, Capo d’Orlando/Eolie, Capo d’Orlando Marina: sabato 4 ottobre

Al via il Vela Cup Toscana di Marina Cala de’ Medici