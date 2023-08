Home

Sport

Calcio

Al via la campagna abbonamento all’US Livorno. Tutti i prezzi e le novità

Calcio

4 Agosto 2023

Al via la campagna abbonamento all’US Livorno. Tutti i prezzi e le novità

Livorno 4 agosto 2023 – Al via la campagna abbonamento all’US Livorno. Tutti i prezzi e le novità

Comincia la campagna abbonamenti dell’Unione Sportiva Livorno 1915 per il campionato di Serie D 2023/24. A partire da lunedì 7 agosto, sarà possibile sottoscrivere la tessera stagionale rivolgendosi al Punto Amaranto dello stadio Armando Picchi, a uno degli otto club organizzati o alla Curva Nord Fabio Bettinetti. Inoltre, per la prima volta nella storia amaranto, sarà possibile farlo anche online sul circuito VivaTicket (solo per i possessori della “Card cuore amaranto”).

Da lunedì 7 a sabato 19 agosto, gli abbonati della scorsa stagione potranno confermare il proprio posto, presentando la “Card cuore amaranto” sulla quale verrà caricato il nuovo abbonamento stagionale.

Sempre da lunedì 7 a sabato 19 agosto, sarà possibile anche sottoscrivere nuovi abbonamenti stagionali nei posti liberi, con rilascio gratuito della “Card cuore amaranto” (è necessario compilare il modulo di richiesta card e abbonamento inserendo i dati richiesti e portando una fototessera).

A partire da lunedì 21 agosto, scatterà invece la vendita libera.

La novità di questa stagione sportiva è la suddivisione in tre fasce di prezzo, con agevolazioni per le donne e i più giovani, soprattutto per gli Under 12 che potranno sottoscrivere l’abbonamento stagionale con 1 euro a partita (più i costi di servizio).

Ecco i prezzi della nuova campagna abbonamenti:

– Curva Nord 120 euro (ridotto/disabili: 80 euro, Under 12: 25 euro)

– Gradinata 210 euro (ridotto/disabili: 140 euro, Under 12: 25 euro)

– Tribuna laterale 330 euro (ridotto/disabili: 220 euro, Under 12: 25 euro)

– la Tribuna centrale 400 euro (ridotto/disabili: 280 euro, Under 12: 25 euro)

– Tribuna vip 600 euro

– la Tribuna vip hospitality 1.200 euro

L’abbonamento ridotto è riservato alle donne, agli Over 65 (nati nel 1958 e precedenti) e agli Under 18 (nati dal 2005 al 2010).

L’abbonamento disabili è riservato ai diversamente abili con il 50-99% di invalidità. L’abbonamento Under 12 è riservato ai nati nel 2011 e successivi: può essere sottoscritto solo in abbinamento con un abbonamento stagionale intero dello stesso settore.

L’abbonamento tribuna vip comprende l’accesso al buffet a fine primo tempo.

L’abbonamento tribuna vip hospitality comprende il parcheggio privato, il pranzo gourmet, l’accesso al buffet a fine primo tempo; l’invito ufficiale a tutti gli eventi ufficiali dell’Unione Sportiva Livorno 1915 e una maglia da gara 2023/24.

ℹ L’abbonamento stagionale è valido per 17 partite interne in un girone con 18 squadre. Nel caso in cui l’Unione Sportiva Livorno 1915 dovesse essere inserita in un girone con 20 squadre, ci sarebbero 2 “Giornate amaranto” da stabilire nel corso della stagione e da considerare fuori abbonamento.

Durante la stagione, i prezzi dei biglietti delle singole partite interne saranno i seguenti: Curva Nord 12 euro (ridotto/disabili/under 12: 8 euro), gradinata 18 euro (ridotto/disabili/under 12: 12 euro), tribuna laterale 30 euro (ridotto/disabili/under 12: 20 euro), tribuna centrale 36 euro (ridotto/disabili/under 12: 24 euro), tribuna vip 60 euro, tribuna vip hospitality 120 euro.

Il Punto Amaranto si trova allo stadio Armando Picchi, in piazzale Montello:

è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30, il sabato dalle 10 alle 12. Ecco gli otto club organizzati ai quali è possibile rivolgersi per la campagna abbonamenti: club Atl (Aldo Angioli – 329 3721218), club Campanile (Nedo Di Batte – 339 6585537), club Igor Protti Vada (Marco Putignano – 347 6322262), club Il Porto (Corrado Nastasio – 338 2474465), club Magnozzi Fides (Curzio Galatolo – 338 8236672), club Milano Amaranto (Gianni Cecchi – 347 3427338), club Stua (Enrico Gabuzzini – 393 5488782) e club Villaggio Emilio (Giorgio Alderigi – 380 1894890).

Chi si abbonerà entro sabato 19 agosto, rivolgendosi alla segreteria dello stadio Armando Picchi a partire da lunedì 2 ottobre, avrà diritto a uno sconto di 10 euro sull’acquisto della maglia da gara 2023/24 e di 5 euro sull’acquisto del pantaloncino da gara 2023/24.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin