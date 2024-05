Home

Cronaca

14 Maggio 2024

Livorno, 14 maggio 2024 – Al via la cronoscalata del Castellaccio

Ritorna domenica 19 maggio la Cronoscalata del Castellaccio “Trofeo Luciano Martelli”, una classica del podismo cittadino. L’evento, giunto quest’anno alla 33^ edizione, è organizzato dall’Associazione Livorno Marathon in collaborazione con il gruppo podistico “Sempre di corsa Livorno” e con il Centro sociale comunale “Fabrizio Gioli”.

Si tratta di una gara podistica individuale competitiva a cronometro, con partenza da piazza delle Carrozze (Montenero basso) e percorso di km. 4,4 fino alla cima del Castellaccio. “Un percorso straordinario – si legge nel volantino dell’evento – dove tutto è spettacolo”.

La competizione, alla quale possono partecipare atleti italiani e stranieri maggiorenni e tesserati, è valida come prova per il Criterium podistico toscano 2024.

È prevista anche una partecipazione non competitiva aperta a tutti i camminatori (anche nordic-walking).

Per la non competitiva la partenza è prevista da piazza delle Carrozze alle ore 8.30, mentre la competitiva inizierà alle ore 9, sempre da piazza delle Carrozze, con la partenza del primo concorrente. A seguire, ogni 20 secondi, partiranno i concorrenti successivi, in ordine di età (dal più anziano al più giovane).

La quota di partecipazione è di 10 euro (comprensivi di pacco gara) per la corsa competitiva, 5 euro (comprensivi di gadget) per la non competitiva.

Le iscrizioni potranno essere effettuate inviando una mail a info@maratonadilivorno.it entro le ore 14 di venerdì 17 maggio, con versamento della quota al momento del ritiro del pettorale e del chip. Ci si potrà iscrivere anche domenica mattina entro le ore 8.30. Gli iscritti della mattina partiranno in coda. Il pacco gara omaggio potrà essere ritirato a fine gara, alla riconsegna del chip.

Per altre informazioni scrivere a info@maratonadilivorno.it oppure contattare Franco Meini cell. 338 956 3043.

