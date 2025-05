Home

Sport

Podismo

Al via la Cronoscalata del Castellaccio

Podismo

5 Maggio 2025

Al via la Cronoscalata del Castellaccio

Livorno 5 maggio 2025 Al via la Cronoscalata del Castellaccio

Arrivano gli “antipasti” della Livorno Half Marathon

Si avvicina a grandi passi la 34esima edizione della Cronoscalata del Castellaccio che rappresenta il primo importante antipasto alla Benetti Livorrno Half Marathon del prossimo 9 novembre. La prova podistica a cronometro è in programma il prossimo 18 maggio: si gareggerà su 4,4 km tutti in salita, con partenze alternate ogni 20 secondi, a cominciare dalle ore 9:00 con il via del più anziano per concludere con il più giovane.

La gara, intitolata alla memoria di Luciano martelli sarà valida per il Criterium Podistico Toscano 2025 e insieme alla prova agonistica prevede anche la non competitiva aperta a tutti con partenza unica alle ore 8:30. L’appuntamento è in Piazza delle Carrozze a Montenero Basso (LI) con arrivo alla Cima del Castellaccio. Costo dell’iscrizione 10 euro da versare entro il 17 maggio. Alla riconsegna del chip dopo la gara, si riceverà il ricco pacco gara previsto. Verranno premiati i primi 3 assoluti e di ogni categoria.

Un mese dopo è prevista la 21esima edizione della Correre a Castellina, sul suggestivo percorso a saliscendi di Castellana Marittima per affrontare 9,8 km oltre alla minimarcia di 1,4 km. Infine il grande evento del 9 novembre con la Benetti Livorno H.M. anche quest’anno abbinata alla Stralivorno di 10 km, toccando tutti i luoghi più caratteristici della città. Tutte le gare si svolgeranno sotto l’egida dell’Uisp.

Per informazioni Asd Livorno Marathon, tel.3389583043, www.maratonadilivorno.it