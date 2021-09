Home

Eventi

Al via la dodicesima edizione del Premio Combat

Eventi

12 Settembre 2021

Al via la dodicesima edizione del Premio Combat

Livorno 12 settembre 2021

Settembre è il mese della ripresa della stagione dell’arte contemporanea. A Livorno, la ripartenza prenderà il via il 18 settembre 2021, con una nuova edizione del PREMIO COMBAT, il concorso internazionale di arte contemporanea organizzato dall’Associazione culturale Blob Art, in compartecipazione con il Comune di Livorno, con il sostegno della Fondazione Livorno e della Casa editrice Sillabe, oltre che di Poliart, azienda leader nella produzione di polistirene espanso. Sono tre le sedi che ospiteranno le 80 opere finaliste provenienti da diverse parti del mondo: i Granai di Villa Mimbelli faranno da sfondo alle sezioni di Pittura e di Fotografia, il Museo Fattori accoglierà nei suoi ambienti prestigiosi la sezione di Disegno mentre quelle di Scultura, Installazione e Video saranno allestite al SAC – Spazio Arte Contemporanea.

Nonostante il periodo pandemico, il Premio ha raccolto, anche per questa edizione, un importante numero di adesioni: sono infatti 1233 gli artisti che hanno risposto al bando e le partecipazioni straniere si contano da 44 paesi diversi.

L’evento si concluderà il 9 ottobre con le premiazioni dei vincitori presso il Museo Fattori e ai consueti premi in denaro, per ognuna delle cinque sezioni in concorso, si aggiunge il riconoscimento offerto dall’Associazione Blob Art, il cui vincitore avrà l’opportunità di esporre le proprie opere in un’esposizione personale nel 2022 al SAC, Spazio Arte Contemporanea di Livorno, unitamente ad una pubblicazione editoriale dedicata. Anche quest’anno, il progetto ART TRACKER inserirà nella programmazione della Lucca Art Fair 2022 fino ad un numero di 3 finalisti, under 35, ai quali verrà dedicato un progetto curatoriale inedito; mentre il premio POLIART, promosso dall’omonima azienda, sosterrà l’artista vincitore nella produzione di una sua opera scultorea o installativa. Torna, inoltre, in occasione di questa dodicesima edizione il premio della Giuria popolare che permetterà al pubblico partecipante di esprimere le proprie preferenze riguardo le opere in concorso. I vincitori riceveranno in premio l’iscrizione gratuita alla nuova piattaforma T.O.E. Art Market, luogo d’incontro virtuale di artisti, collezionisti e gallerie, dove potranno presentare e mettere in vendita i propri lavori.

A tema libero e senza vincoli d’età, il Combat Prize, sin dalla sua nascita, dà voce ai talenti emergenti e alle sperimentazioni artistiche più innovative, ponendosi in prima linea nel documentare le diverse vie percorse dagli artisti contemporanei, le loro risposte alle contraddizioni politiche, sociali e umane della nostra contemporaneità. Un metodo che indaga la produzione visuale attuale, di respiro internazionale, svincolandosi da discorsi e logiche prettamente commerciali. Il Combat Prize 2021 si conferma dunque come luogo privilegiato di convergenza e riflessioni sulle tematiche dell’arte contemporanea italiana e internazionale.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin