Al via la Festa de l’Unità “diffusa”, scarica il programma

31 Agosto 2024

Dal 5 al 30 settembre Festa de l’Unità ‘diffusa’: insieme per l’alternativa democratica

Occasione di riflessione e dialogo per la nostra città

Dal 5 al 30 settembre, Livorno ospiterà la Festa de l’Unità 2024, un evento diffuso in vari punti della città, che si propone come occasione di riflessione e confronto. L’edizione di quest’anno, intitolata “insieme per l’alternativa Democratica” per la nostra estate militante 2024, prevede un nutrito programma di dibattiti, interviste e incontri distribuiti in quindici tappe e dieci sedi diverse, dai Circoli del Partito Democratico ad alcuni luoghi emblematici della vita culturale Livornese. Il filo conduttore di questo percorso è contribuire all’ampliarsi del dibattito e l’approfondimento in città e, come il logo scelto per la festa, promuovere la pace non solo come segnale contro tutte le guerre, ma anche per rinnovare il dialogo, in contrasto alle polarizzazioni che stanno caratterizzando anche il nostro paese.

La Festa dell’Unità 2024 affronterà diverse tematiche cruciali per il futuro del nostro Paese e della nostra comunità. Tra queste ci saranno l’economia (con focus su porto e turismo), il lavoro, e la politica nazionale e internazionale (con uno sguardo all’Europa e le elezioni americane) e con le relative proposte e sfide da affrontare. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle riforme, con due approfondimenti sul referendum contro l’autonomia differenziata in dialogo con tutte le forze politiche di sinistra e le sue implicazioni nell’ambito della sanità. Ci saranno inoltre approfondimenti sulle politiche sociali, come quelle abitative, migratorie e carcerarie, insieme a momenti di riflessione su cultura, pace, e valori come fascismo e antifascismo, con l’obiettivo di stimolare un dialogo costruttivo e supportare la nostra comunità.

Tutto il partito ha contribuito a coinvolgere più di settanta relatori, tra cui numerosi rappresentanti del Partito Democratico a livello nazionale, come (in ordine alfabetico) Laura Boldrini, Marta Bonafoni, Susanna Camusso, Davide Gariglio, Valentina Ghio, Monia Monni, Arturo Scotto e Marco Simiani. Interverranno anche figure della politica regionale, (in ordine alfabetico) tra cui Francesco Battistini, Simone Bezzini, Emiliano Fossi, Francesco Gazzetti, Eugenio Giani, Stefania Lio, Alessandra Nardini e Serena Spinelli. Dal Comune di Livorno parteciperanno (in ordine alfabetico) Libera Camici, Viola Ferroni, Rocco Garufo, Federico Mirabelli, Andrea Raspanti, Luca Salvetti e Silvia Viviani, insieme ai nostri Consiglieri Comunali eletti. Saranno inoltre presenti ospiti dal mondo dell’impresa, delle Istituzioni, dei sindacati, intellettuali, giornalisti e figure dell’associazionismo.

L’evento è coordinato dall’Unione Comunale di Livorno, segretario Alberto Brilli, dalla Federazione territoriale del Partito Democratico, segretario Alessandro Franchi, dalle Donne Democratiche, portavoce Rita Villani, ed i Giovani Democratici, segretario Bernardo Taddei.

La Festa dell’Unità 2024 rappresenta un’importante opportunità per i cittadini di Livorno di partecipare a un dibattito aperto e approfondito su temi di grande attualità e importanza, contribuendo così alla costruzione di una prospettiva politica alternativa e democratica per il futuro.

Inoltre, sono previste tre cene sociali di comunità, aperitivi e momenti di intrattenimento nelle giornate del 5, 7, 13 e 20 settembre, con performance dal vivo, reading, vernacolo e altre esibizioni dalla tradizione e contemporaneità labronica.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il programma (in aggiornamento) sul sito www.pdlivorno.it, sezione notizie > UC Livorno e seguire i nostri social media Facebook partitodemocratico.li ed Instagram pd_livorno.

Programma (in aggiornamento)

Giovedì 5 settembre, ore 17:30

Ex Cinema Aurora, Viale I. Nievo 28, Livorno

La sfida delle politiche migratorie

Serena Spinelli, Assessora alle politiche sociali della Regione Toscana;

Daniela Cuomo, responsabile cooperativa sanitaria e iniziative locali CSRM;

Mario Spallino, volontario di Emergency Livorno;

Antonio Cerqua, consigliere delegato Iscos Toscana;

Francesco Battistini, segretario regionale Pd per le politiche migratorie.

Modera Barbara Bonciani, sociologa e docente dell’Università di Pisa.

Ore 20:00 Cena sociale con contributo a partire da 20€.

Informazioni Marco: cell. 328 63 57 946.

A seguire Spettacolo di Claudio Marmugi

Venerdì 6 settembre, ore 18:30

Parco Centro Città Odeon, Via S. Carlo 169, Livorno

Autonomia differenziata nella sanità

Luca Salvetti, Sindaco di Livorno (da confermare);

Simone Bezzini, Assessore alla sanità della Regione Toscana;

Viola Ferroni, Assessore al bilancio del Comune di Livorno;

Andrea Raspanti, Assessore alla sanità e nuovo ospedale del Comune di Livorno.

Modera Luca Balestri, giornalista de Il Tirreno.

Sabato 7 settembre, ore 20:00 Cena e Spettacolo

Circolo Pd Colline, Coteto, Stazione – Circolo Arci Luigi Norfini, Via di Salviano 51, Livorno

previsti i saluti di Alberto Brilli, segretario dell’Unione Comunale Pd di Livorno e del segretario del Circolo PD Altieri Francesco

Menu: pasta all’arrabbiata, pollo fritto, insalata, dolce e vino acqua

Contributo a partire da 20€. Prenotazioni al Bar del Circolo: tel. 0586 860 200, cell. 335 80 87 110.

spettacolo alle 21:30 con il Crocchio dei Goliardi Spensierati, disfida goliardica “Livorno – Pisa 1 a 1” con Leonardo Ferri, Fabiano Carnbuleor, Tierno Gremigni per Pisa e Aldo Corsi, Enrico Faggioni, Franco Bocci per Livorno.

Lunedì 9 settembre, ore 17:30

La Bottega del Caffè, Viale Caprera 35, Livorno

Uno sguardo sulla politica. L’Italia, l’Europa, le elezioni americane

Antonio Di Bella, ex Direttore Tg3, Rai 3 e Rai News 24;

Giampiero Gramaglia, ex Direttore ANSA.

Introduce Stefania Lio, Vicesegretaria Pd Toscana.

Venerdì 13 settembre, ore 17:30

Casa del Popolo, Via di Salviano 542, Livorno

No all’autonomia differenziata che spacca l’Italia. Verso il referendum. Come costruire l’alternativa democratica al governo di destra

Francesco Dal Canto, Professore di diritto costituzionale all’Università di Pisa;

Fabrizio Zannotti, segretario provinciale CGIL e del Comitato promotore del Referendum;

Francesco Gazzetti, Consigliere regionale del Pd;

Andrea Quartini, deputato del M5S;

Alessandro Cosimi, Italia Viva;

Marco Guercio, AVS Alleanza Verdi e Sinistra;

Federico Eligi, Segretario regionale +Europa;

Sonia Baronti, Segretaria cittadina del PSI.

Coordina Irene Sassetti, Consigliera del Comune di Livorno.

A seguire Cena popolare con contributo a partire da 20€. Informazioni Roberto: cell. 340-3142408.

Sabato 14 settembre, ore 17:30

Casa del Popolo, Via di Salviano 542, Livorno

Lavoro stabile e sicuro: un progetto con le donne e le giovani generazioni

Susanna Camusso, Senatrice della Repubblica e Coordinamento Nazionale Conferenza Donne Democratiche;

Alessandra Nardini, Assessora Regione Toscana al lavoro e alle pari opportunità;

Libera Camici, Vicesindaca Comune di Livorno e Assessora alle Pari Opportunità;

Katia Sagretti, Segreteria CGIL provincia di Livorno con delega alle politiche di genere;

Matteo Anglano, Responsabile lavoro GD Livorno;

Federico Mirabelli, Assessore al Lavoro del Comune di Livorno.

Introduce e conclusioni di Rita Villani, portavoce Conferenza Donne DEM Livorno.

Modera Michela Berti, giornalista de La Nazione.

Apericena con prenotazioni a Roberto: cell. 340-3142408.

Intervista alle 21:15 con

Luca Salvetti, Sindaco di Livorno, Alberto Brilli, segretario dell’Unione Comunale Pd di Livorno

Intervista a cura di Michela Berti, giornalista de La Nazione.

Lunedì 16 settembre, ore 17:30

Casa del Popolo, Via di Salviano 542, Livorno

Il valore della pace in uno scenario di conflitti drammatici

Arturo Scotto, Parlamentare Pd

Modera (da confermare)

Introduce Diop Bintou Mia, Consigliera del Comune di Livorno ed eletta nell’Assemblea Nazionale Pd.

Martedì 17 settembre, ore 18:00

Chalet della Rotonda, Viale Italia 136, Livorno

#TerreMascagnane. Mascagni valore culturale: il festival abbraccia la provincia

Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana (da confermare);

Marco Simiani, Parlamentare Pd;

Luca Salvetti, Sindaco di Livorno;

Sara Paoli, Sindaca del Comune di Collesalvetti;

Alessandro Bechini, ViceSindaco del Comune di Cecina;

Massimo Fedeli, Sindaco del Comune di Bibbona;

Simone Lenzi, Assessore alla cultura del Comune di Livorno;

Rocco Garufo, Assessore al turismo del Comune di Livorno.

Coordina Marco Voleri, Direttore Artistico Mascagni Festival.

Pianista e soprano eseguiranno arie e intermezzi mascagnani.

Mercoledì 18 settembre, ore 17:30

Circolo Divo Demi A.R.C.I., Via Giuseppe Garibaldi, Livorno

La domanda sociale di casa. Le proposte delle istituzioni

Serena Spinelli, Assessora al sociale della Regione Toscana;

Silvia Viviani, Assessora per le Politiche urbanistiche del Comune di Livorno;

Andrea Raspanti, Assessore al sociale del Comune di Livorno;

Marcello Canovaro, presidente Casalp;

Cristina Lucetti, presidente Commissione Consiliare Politiche Sociali del Comune di Livorno.

Introduce Giorgio Pacini, Vicepresidente Commissione Consiliare Bilancio e Patrimonio del Comune di Livorno.

Giovedì 19 settembre, ore 17:30

Circolo Pd Collinaia Scopaia, Via Grotta delle Fate 114, Livorno

Giustizia dentro e fuori le mura. Il carcere, la comunità e la politica

Coordina Salvatore Nasca, ex dirigente esecuzione penale esterna, Ministero Giustizia.

Interventi di Laura Boldrini, Parlamentare Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo;

Marco Solimano, Garante delle persone private della libertà Comune di Livorno;

Alessia La Villa, Funzionario giuridico pedagogico Casa Circondariale Livorno – Gorgona;

Anna Amendolea, Direttrice Ufficio Esecuzione Penale Esterna Livorno.

Saluto di Giuseppe Renna, Direttore della Casa Circondariale Livorno – Gorgona.



Venerdì 20 settembre, ore 17:30

Circolo Pd Collinaia Scopaia, Via Grotta delle Fate 114, Livorno

Assetti ambientali idrogeologici del territorio

Monia Monni, Assessora all’ambiente della Regione Toscana;

Silvia Viviani, Assessora per le Politiche urbanistiche del Comune di Livorno;

Federico Mirabelli, Assessore alle opere e lavori pubblici del Comune di Livorno;

Francesco Gazzetti, Consigliere regionale del Pd;

Piero Tomei, Capogruppo Pd nel Consiglio Comunale di Livorno;

Valerio Ferretti, Vicecapogruppo nel Consiglio Comunale di Livorno.

Modera Antonello Ricci, giornalista de Il Tirreno.

ore 20:00 A seguire CENA SOCIALE con spettacolo (da confermare)

Lunedì 23 settembre, ore 17:30

Villa Trossi Uberti, Via Pastrengo 21, Livorno

Pat Villa presenta Punctum, poesie di impegno, cuore e fantasia

Con Giorgio Algranti, voce narrante e Stefania Casu al pianoforte.

Presenta Serena Cassarri della Conferenza delle Donne Democratiche

Lunedì 23 settembre, ore 21:15

Circolo Pd David Sassoli, Via San Jacopo in Acquaviva 86, Livorno

La situazione politica nazionale. La necessità della costruzione di un’alternativa di governo

Marta Bonafoni, Coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico, Consigliera regionale del Lazio

Intervista Cristiano Marcacci, Direttore del quotidiano Il Tirreno

Intervengono

Giulia Guarnieri, Consigliera Comunale e segretaria del circolo David Sassoli

Alberto Brilli, segretario dell’Unione Comunale Pd di Livorno

Martedì 24 settembre, ore 17:30

La Bottega del Caffè, Viale Caprera, 35 Livorno

Fascismo e antifascismo, tra storia e memoria, passato e presente

Vannino Chiti, ex Ministro, Presidente Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea

Davide Conti, storico

Intervengono

Alessandro Franchi, Segretario della Federazione Pd di Livorno

Alberto Brilli, Segretario Unione Comunale Pd Livorno

Modera Eva Giovannini, giornalista e conduttrice Rainews 24



Mercoledì 25 settembre, ore 17:30

La Bottega del Caffè, Viale Caprera, 35 Livorno

Prospettive del turismo a Livorno

Leonardo Marras, Assessore al turismo della Regione Toscana;

Rocco Garufo, Assessore al turismo e commercio del Comune di Livorno;

Adriano Tramonti, direttore fondazione LEM;

Simone Maltinti, presidente Porta a Mare Spa;

partecipa una rappresentanza per Confcommercio e Confesercenti

Lunedì 30 settembre, ore 15:30

La Bottega del Caffè, Viale Caprera 35, Livorno

Il porto di Livorno. Alcuni tra i nodi principali, il lavoro portuale e la ZLS nello scenario della piattaforma Europa e nella prospettiva della riforma della legge di riforma

Emiliano Fossi, Segretario del Pd Toscana;

Alberto Brilli, Segretario Unione Comunale Pd Livorno;

Alessandro Franchi, Segretario della Federazione Pd di Livorno;

Luca Salvetti, Sindaco di Livorno;

Luciano Guerrieri, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Settentrionale;

Davide Gariglio, Responsabile nazionale trasporti Pd;

Valentina Ghio, Parlamentare Pd;

Marco Simiani, Parlamentare Pd;

Francesco Gazzetti, Responsabile Infrastrutture Pd Toscana;

Gaudenzio Parenti, Direttore generale Ancip;

Amedeo D’Alessio, Segretario Nazionale Filt CGIL;

Gloria Dari, Vicepresidente Confetra Toscana.

partecipa una rappresentanza per di Confindustria e CNA.