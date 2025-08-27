Home

Al via la festa del vino e della birra a San Vincenzo

27 Agosto 2025

Al via la festa del vino e della birra a San Vincenzo

San Vincenzo (Livorno), 27 agosto 2025

Quattro giorni di festa all’insegna dell’amicizia e dei valori del gemellaggio. Prenderà il via giovedì 28 agosto in piazza Mischi l’edizione 2025 della tradizionale Festa del Vino e della Birra, organizzata per celebrare la solidità del rapporto che, ormai da tempo, vede protagonisti i comuni di San Vincenzo e Pfarrkirchen. Un gemellaggio, quello con la cittadina tedesca, che oltre ai consueti eventi annuali si è sviluppato nel tempo dando vita ad una serie di eventi di formazione e scambio culturale che coinvolge costantemente studenti italiani e tedeschi.

La Festa prenderà il via giovedì 28 e andrà avanti fino a domenica 31. Saranno presenti stand del Comitato del Gemellaggio di Pfarrkirchen, e ogni sera tra musica live e intrattenimento ci sarà la possibilità di assaporare vino e birra tipica. “Siamo felici di tornare ad accogliere gli amici tedeschi per questo evento che ormai rappresenta un punto fermo del rapporto di gemellaggio con Pfarrkirchen – ha sottolineato il sindaco Paolo Riccucci -. Quello con la cittadina tedesca è un legame forte, autentico e ben radicato. Un gemellaggio solido, capace di rinnovarsi nel tempo e di generare nuove opportunità di incontro, confronto e collaborazione. L’appuntamento dei prossimi giorni, al quale invito tutti i cittadini a partecipare, arriva a breve distanza dalla festa europea di Pfarrkirchen, alla quale il Comune ha presenziato con entusiasmo, e dopo l’evento di metà luglio ospitato all’area feste della Cittadella, insieme agli amici francesi e cechi di Saint-Maximin e Vodnany”.

“Si tratta di una festa giunta quest’anno alla 23esima edizione, un appuntamento fisso atteso dalle persone che siamo orgogliosi di organizzare” ha sottolineato il presidente del Comitato Gemellaggi, Piero Bientinesi. “Non è solo un evento di intrattenimento e promozione che coinvolge le due città gemellate, ma è diventata nel corso di questi anni, un vero impegno istituzionale durante il quale si organizzano incontri per rafforzare i già numerosi rapporti instaurati che finiscono per coinvolgere, attraverso le componenti sociali esistenti, le realtà dei due comuni uniti sotto l’egida della bandiera europea. Un’iniziativa unica e capace di aggregare gli aspetti istituzionali con quelli promozionali del territorio – ha concluso – ma che ha soprattutto il merito di far stare insieme la gente”

