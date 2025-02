Livorno 25 febbraio 2025 Al via la finale del Premio Alberto Radius per band emergenti

Sta per concludersi la finale della prima edizione del Premio Alberto Radius organizzata dall’associazione Claps Eventi di Vanessa Barbato e Piero Ciantelli.

IL concorso musicale dedicato alle band emergenti.

La finale avrà luogo presso il Teatro Roma a Castagneto Carducci (LI) sabato 1 Marzo 2025. L’iniziativa, dedicata alla memoria del grande musicista e compositore Alberto Radius, ha visto la partecipazione di numerosi gruppi provenienti da tutta Italia, uniti dalla passione per la musica e il desiderio di farsi conoscere, la Kermesse sarà presentata da Marco Leonetti di Radio Incontro, la Radio aggiudicherà un premio al brano “Radiofonico”.

Il concorso è stato svolto in tre fasi: le band hanno potuto inviare il loro brano e successivamente chi è stato ritenuto idoneo ha potuto partecipare alla semifinale che si è svolta al Teatro di Fauglia il 25 gennaio di fronte ad una giuria di esperti del settore musicale, composta da produttori, musicisti . Le esibizioni sono state valutate in base a criteri come originalità, qualità musicale e presenza scenica. La competizione si è rivelata un’importante occasione di crescita e visibilità per i giovani talenti.

Il Premio Alberto Radius non è solo un concorso, ma un vero e proprio trampolino di lancio per le nuove generazioni di musicisti, le prime tre band che arriveranno in Finale andranno direttamente alla finale interregionale di Sanremo Rock in collaborazione con Claps Eventi presso il Food Rock (Rotonda di Ardenza Livorno) il 17 Agosto 2025 , in questo modo abbiamo potuto offrire un palcoscenico importante e una visibilità unica a tutti i partecipanti.

Saranno presenti in giuria la famiglia Radius, la moglie Cristiana Rizzi e il figlio Andrea Radius , Paolo Marioni autore di alcuni brani di Bocelli, Borgatti Casa editrice e discografica di Bologna, la prima casa discografica di Vasco Rossi, Gabriele Lorenzi tastierista della famosa formula 3 con Radius, Andrea Ranfa cantante e componente della band Italiana Ian Paice, Salvatore Bazzarelli tastierista Nuova Formula 3 di Alberto Radius, Vanessa Barbato event organizer e direttrice artistica dell’evento, Leo Giunta produttore e manager discografico della nove Eventi per Sanremo Rock, Rachele Bini giornalista de il Tirreno, Andrea Belfiori cantante , vanta varie collaborazioni come Cesareo chitarrista di Elio e le Storie Tese, Giacomo Castellano chitarrista di Gianna Nannini Piero Pelù e tanti altri.

Le 12 Band che parteciperanno alla finale sono, The Sinners, Alessio Palagi duo, Eteria, Classe 99, Sauro Borgia e il gruppo, Matilde Rosati Band, Novagroove, Freespirits (da Londra), Menura, Roundeep, Scarzy e Gnudi, Doctor Wu.

Ospiti della serata saranno i Moll Flanders gruppo locale da Piero Ciantelli drummer, con il chitarrista Alessandro De Fusco già conosciuto al grande pubblico con le varie partecipazioni come Alberto Radius e Ricky Portera, Matteo Niccolini bassista, con la straordinaria partecipazione alla voce di Andrea Ranfa. I Moll Flanders si sono aggiudicati la finale all’Ariston a settembre per Sanremo Rock 2025, altri ospiti della serata Andrea Belfiori, Zoe, Gruppo Radius e Rickk giovane emergente della musica Rap, Producer Goodnightdrumz.

Un ringraziamento speciale va alla famiglia Radius e a tutti coloro che hanno reso possibile l’evento, dalla giuria al pubblico che ha partecipato con entusiasmo. L’edizione 2025 del Premio Alberto Radius ha dimostrato che la musica è un linguaggio universale che unisce e ispira.

Per poter partecipare e acquistare il biglietto come pubblico e poter votare la vostra band preferita alla finale presentarsi presso la biglietteria alle ore 20.00