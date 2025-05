Home

Al via la Libeccio Trail 2025 all'isola d'Elba

5 Maggio 2025

5 Maggio 2025

Al via la Libeccio Trail 2025 all'isola d'Elba

Isola d’Elba (Livorno) 5 maggio 2025 Al via la Libeccio Trail 2025 all’isola d’Elba

L’infuocato mese di maggio per il podismo elbano (non tanto per le temperature, quanto per il numero e l’importanza degli eventi in programma) passa anche per il Libeccio Trail, la prova podistica che a Sant’Andrea torna il prossimo 18 maggio. Siamo nella parte nord-occidentale dell’Isola con il trail che ritrovano un evento che dopo qualche anno di stop era tornato in calendario un paio di stagioni fa, ritrovando la sua collocazione tradizionale di metà maggio, godendo di colori e profumi ineguagliabili nel percorso disegnato all’interno del Parco dell’Arcipelago Toscano.

Il tracciato di gara è di 18 km per un dislivello di 1.000 metri.

E’ un percorso non tra i più semplici, toccando nel corso del suo tragitto Zanca e Marciana per tornare poi al punto di partenza, offrendo molti passaggi tecnici, pendenze pronunciate ma anche scorci paesaggistici tra mare ed entroterra che hanno sempre lasciato il segno nel cuore dei partecipanti. Non mancherà il passaggio al Santuario della Madonna del Monte, che ospitò per parte della sua prigionia Napoleone Bonaparte. Gli organizzatori hanno predisposto due punti di ristoro, dopo 4,5 km e dopo 11 km. Oltre naturalmente a quello di arrivo.

Partenza alle ore 10:00 dal centro del paese, alle 10:15 partirà poi una passeggiata non competitiva di 4,5 km con una guida del Parco. Il costo dell’iscrizione, considerando la qualità dell’evento è decisamente abbordabile, ammontando a 20 euro da versare entro il 15 maggio sulla piattaforma www.wedosport.net oppure al mattino della gara, dalle 8:30 alle 9:30 presso i tavoli della segreteria. A tutti gli iscritti un ricco pacco gara comprensivo di gadget e medaglia di finisher. A fine evento pasta party nel corso del quale si svolgeranno le premiazioni, riservate ai primi 3 assoluti e ai primi 3 di ogni categoria, oltre al primo uomo e prima donna transitati sul Gran Premio della Montagna. Di motivi per essere presenti, ce ne sono davvero tanti…

Per informazioni: Associazione Libeccio, ass.libeccio@libero.it

