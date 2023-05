Home

4 Maggio 2023

Al via la Maratona dell’Isola d’Elba, appuntamento a Marina di Campo

Livorno 4 maggio 2023 – Al via la Maratona dell’Isola d’Elba, appuntamento a Marina di Campo

Prima domenica di maggio e quindi appuntamento con la Maratona dell’Isola d’Elba che festeggia la sua settima edizione. Dopo le difficoltà legate al Covid, con un’edizione spostata in autunno, la sfida elbana si è riappropriata della sua naturale collocazione, offrendo a tutti gli iscritti i mille colori della primavera che solo l’Isola sa offrire in questo periodo, con un mix clamoroso di mare e montagna e tanti spunti degni d’interesse per abbinare allo sport anche un po’ di sano turismo.

La Maratona è però innanzitutto sfida al cronometro e agli altri e anche quest’anno l’appuntamento di Marina di Campo, sede della partenza, offrirà nomi importanti al via. Innanzitutto Lorenzo Lotti, già vincitore quest’anno delle 42,195 km di Messina e Ragusa e che vuole proseguire nella sua striscia di risultati positivi, ma dovrà vedersela con uno specialista di prim’ordine come Stefano Velatta, vincitore in carriera a Ragusa, Crevalcore e Calderara di Reno. Possibile anche la presenza di Matteo Anselmi, atleta di casa che è stato azzurro lo scorso anno ai Mondiali Trail. Fra le donne fari puntati su Ilaria Bergaglio, prima quest’anno alla Verdi Marathon mentre nella 21,097 km si prospetta un bel duello fra Salvatore Franzese e l’ex azzurro di maratona Antonello Di Cecco.

Oltre a queste si svolgerà anche la 10 km, tutte con partenza alle 9:00 da Lungomare Mirelli. Da notare che gli organizzatori dell’Elba Runners hanno leggermente allungato il tempo massimo, portandolo a 6h30’. Insieme alle prove agonistiche previste anche anche la Family Run, la Kids Run per i più piccoli e la 10 km per coloro che praticano il Nordic Walking.

Dal punto di vista numerico si prospetta un successo clamoroso considerando che a oltre una settimana dalla gara si avevano già 680 iscritti alle prove competitive e oltre 400 alle non agonistiche, con ben 17 Paesi presenti. Le adesioni sono ancora aperte: fino a venerdì il costo è di 63 euro per la maratona, 38 per la mezza e 17 per la 10 km, chi volesse provvedere sul posto dovrà pagare rispettivamente 65, 40 oppure 18 euro. Consegna di pettorali e pacco gara presso il Marathon Village sito in Piazza del Comune, già da sabato alle 10:00 e fino alle 13:00 oppure dalle 15:00 alle 19:00, altrimenti domenica dalle 6:00 alle 8:15.

Per informazioni: Asd Elba Runners, http://www.maratonadellisoladelba.it/

