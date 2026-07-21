Al via la mostra Derive Fotografiche, evento conclusivo del progetto Esplorazioni Urbane | Derive fotografiche a Livorno

CUT Circuito Urbano Temporaneo ha il piacere di annunciare l’evento conclusivo del progetto Esplorazioni Urbane | Derive fotografiche a Livorno 2026.

L’iniziativa, realizzata con il contributo del Comune di Livorno, ha coinvolto attivamente il territorio nella costruzione di un archivio ibrido composto da immagini, registrazioni audio e narrazioni orali dei quartieri labronici. Il percorso culmina in questo importante momento di restituzione alla cittadinanza, durante il quale i materiali raccolti vengono presentati al pubblico per raccontare l’identità visiva e sonora dei luoghi indagati.

Un racconto visivo e corale frutto dei laboratori urbani realizzati attraverso la metodologia sviluppata dalla realtà indipendente Circuito Urbano Temporaneo, già sperimentata in diverse periferie italiane utilizzando pratiche legate all’Arte Contemporanea. Durante i percorsi guidati dal fotografo Simone Ridi le partecipanti e i partecipanti, coinvolti attraverso call aperte, hanno attraversato vie, cortili, palazzi e storie, ascoltando e osservando. Ne nasce un mosaico di sguardi che racconta i quartieri — Shangay, Pontino San Marco, Borgo Cappuccini, Venezia — intesi come organismi vivi, abitati da persone custodi di memorie, bellezza inattesa e quotidianità che cambia.

PROGRAMMA

Ore 18:00 | Opening Mostra

Apertura ufficiale dell’esposizione e presentazione pubblica dell’intero archivio generato durante le fasi di esplorazione urbana. Al termine del progetto, questo patrimonio rimarrà una risorsa aperta, espandibile e consultabile a disposizione del territorio, degli enti e delle istituzioni, all’interno del Piccolo Museo MATERIALE.

Foto video e testi di: Andrea Biancalani, Claudia Ceccherelli, Diego Cabras, Elisa Mangiola, Laura Bertolini, Lorenzo Papi, Luisa Bertolini, Marta Ester Quaglierini, Massimiliano Faralli, Micol Savani, Paola Licheri, Roberta Razzauti, Salvatore Nasca, Simone Ridi, Stefania Rinaldi.

Immagini storiche di famiglia di Laura Mennella

Interviste agli abitanti e materiali di archivio raccolti durante le giornate di esplorazione.

Ore 19:00 | Talk: Archivi in movimento | la fotografia urbana come indagine del presente

Incontro di approfondimento specialistico dedicato al ruolo della fotografia urbana e della memoria collettiva. L’intervento vedrà la partecipazione straordinaria di Vittoria Ciolini e Andrea Abati per Dryphoto Arte Contemporanea in dialogo con la direttrice del Piccolo Museo MATERIALE Stefania Rinaldi

Dryphoto rappresenta un’eccellenza consolidata nell’ambito della ricerca artistica e culturale contemporanea. Operando come laboratorio di indagine sociologica e visiva, la realtà intreccia lo studio del territorio con l’utilizzo del medium fotografico. Il lavoro di Dryphoto, realtà indipendente attiva dal 1977 a Prato, si distingue per l’impegno nel trasformare il documento fotografico in un prezioso strumento di narrazione sociale e di attivazione culturale, ponendo interrogativi fondamentali sulla lettura del presente.

La cittadinanza, le istituzioni e gli organi di stampa sono invitati a partecipare. L’ingresso è aperto e gratuito.