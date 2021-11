Home

25 Novembre 2021

Al via la mostra di arte contemporanea “Dialogo con Villa Mimbelli”

Livorno, 25 novembre 2021

Dal 26 novembre 2021, nella suggestiva cornice del Museo Civico Giovanni Fattori, ai Granai di Villa Mimbelli (via San Jacopo in Acquaviva, 65), aprirà la mostra dal titolo “Dialogo con Villa Mimbelli” del gruppo di artisti LavorareCamminare. L’esposizione, in compartecipazione con il Comune di Livorno, propone opere di vari artisti che presentano lavori di diverso significato. La mostra è stata presentata questa mattina, sono intervenuti gli artisti del Gruppo LavorareCamminare: Manlio Allegri, Fabrizio Giorgi, I Santini Del Prete, Piero Mochi e Paolo Netto e Paola Innocenti, moglie di Bruno Sullo, scomparso un anno fa. Presente anche Cristina Luschi, responsabile biblioteche di Livorno.

“Considero questo appuntamento di grande interesse per far conoscere da un lato l’originalità del gruppo livornese Lavorare Camminare nel proprio decennale, dall’altro perché Villa Mimbelli, la sua Biblioteca d’arte, il suo parco storico si trasformano in una inedita “tela” sulla quale ognuno degli artisti del gruppo si esprime” ha commentato l’assessore alla cultura Simone Lenzi.

Ilario Luperini curatore della mostra aggiunge: “Con il progetto “Dialoghi con”, il gruppo intende instaurare un rapporto paritario con strutture e realtà socio-culturali significative individuate in vari luoghi e città: un dialogo per svelare aspetti insospettati del contesto e, al contempo, documentare la capacità dell’arte contemporanea di rinnovare le coordinate fisiche e psicologiche di esso: portare l’arte nei luoghi frequentati dai cittadini, costituire un circuito comunicativo che consenta lo sviluppo di un rapporto interattivo con le persone, tentare di superare l’indifferenza, la noia e, spesso, il rifiuto che generalmente è nutrito verso l’arte dei nostri giorni”.

Il gruppo LavorareCamminare è formato da: Bruno Sullo, Manlio Allegri, Fabrizio Giorgi, I Santini Del Prete, Piero Mochi e Paolo Netto.

I sei artisti (tra cui le opere del compianto artista Bruno Sullo, scomparso lo scorso anno), interpreti del “dialogo”, si sono cimentati sul tema, ciascuno attraverso il filtro della propria sensibilità, espressività e abilità, dando vita a un percorso espositivo che si distingue per la coesistenza di linguaggi e stili differenti. Alla diversità di stili rappresentati si aggiunge la molteplicità di tecniche utilizzate per la realizzazione delle opere: da quelle tradizionali al collage, al plexiglas, all’uso del policarbonato, alla elaborazione digitale, fino all’installazione.

Sabato 27 novembre alle ore 17.30 sempre ai Granai, nell’ambito della mostra, si terrà un incontro con Preziosa Salatino, dal titolo “Arte, teatro e poesia: la valorizzazione dei luoghi come servizio alla comunità” con Franco Santini, Raimondo Del Prete e Michele Cecchini.

La mostra, a ingresso gratuito, sarà inaugurata venerdì 26 novembre (ore 17) visitabile fino al 24 dicembre con i seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Informazioni: telefono: 0586 – 808001/82460.

E-mail: infomuseofattori@comune.livorno.it.

Obbligo di Green Pass.

