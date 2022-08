Home

Cronaca

Al via la mostra Vespucci “la nave più bella del mondo”, il video con alcune delle immagini esposte

Cronaca

1 Agosto 2022

Al via la mostra Vespucci “la nave più bella del mondo”, il video con alcune delle immagini esposte

Dal 3 agosto (ore 19.00) al 30 ottobre al Museo della Città

“La più bella del mondo”: mostra fotografica dedicata all’ “Amerigo Vespucci”

Protagonisti gli scatti di Maki Galimberti e Massimo Sestini

Livorno, 01 agosto 2022 – Al via la mostra Vespucci “la nave più bella del mondo”, il video con alcune delle immagini esposte

Livorno celebra l’ “Amerigo Vespucci”, la nave scuola della Marina Militare Italiana, con una mostra al Museo della Città ai Bottini dell’Olio, piazza del Luogo Pio, dal 3 agosto al 30 ottobre 2022.

Intitolata “La più bella del mondo”, la rassegna fotografica, declinata in una cinquantina di foto di Maki Galimberti e Massimo Sestini, vuole mostrare un volto inedito del celebre veliero, varato nei cantieri di Castellammare di Stabia nel 1931.

Immagini di estrema attualità della Nave Scuola, scatti d’autore di uomini e donne che compongono il prestigioso equipaggio, ripresi nelle loro attività quotidiane, esaltano la bellezza dell’unità navale che il mondo ci invidia.

A promuovere la mostra è il Comune di Livorno insieme al L.E.M. con il patrocinio della Regione Toscana e della Marina Militare.

L’esposizione è curata da Carla Bardelli, art director Andrea Pejrano, catalogo Sillabe, illuminotecnica Lumar.

Il titolo della mostra prende spunto dalla frase del comandante della portaerei USS Indipendence, che incrociò il Vespucci, nel 1962 nelle acque del Mediterraneo.

Con lampi di luce venne chiesto alla nostra nave di identificarsi. La risposta fu “Nave scuola Amerigo Vespucci. Marina Militare Italiana”.

Il comandante americano replicò con una frase che è rimasta celebre: “La nave più bella del mondo”.

In effetti, questo veliero di 101 metri, è davvero la nave più bella del mondo, con le sue 29 vele in tela di olona, cucite ancora a mano.

Eccellenza italiana nel mondo, amica dei livornesi, che da generazioni la osservano varie volte all’anno in porto, vuole diventare attraverso la mostra del Museo della Città, simbolo dell’amicizia che lega la città alla prestigiosa Accademia Navale.

Con l’inaugurazione prevista il 3 agosto ore 19.00, in contemporanea con la 34esima edizione di “Effetto Venezia”, si apre un percorso di respiro nazionale e internazionale, perché il “Vespucci” è il veliero più famoso del mondo, capace di attirare visitatori non solo livornesi.

Sul “Vespucci”, al maschile, perché deriva dal prefisso R.L., Regio Legno, non si discrimina tra uomini e donne, perché gli allievi ufficiali vengono considerati un corpo solo.

Pari diritti e soprattutto pari doveri. Le prove fisiche sono uguali per tutti, per necessità, perché in mare non ci si salva da soli. E questa mostra lo vuole dimostrare, attraverso gli scatti di un equipaggio alla manovra, con le stesse mansioni.

Curatrice della mostra

Carla Bardelli, livornese di origine e di cuore, ha passato

35 anni a Parigi, come corrispondente free lance di Panorama

e di Vanity Fair. Tornata nella città che l’ha vista nascere ha

voluto rendere omaggio al Vespucci, la cui immagine l’ha sempre

accompagnata nel suo percorso di migrante, rendendola orgogliosa

dell’appartenenza al popolo livornese.

Fotografi

Massimo Sestini, World Press Photo 2015, nella sezione General News, ha lavorato con le più prestigiose riviste del mondo, da Time, a Le Monde. Collaboratore per le istituzioni militari italiane, ha fotografato il Vespucci da postazioni privilegiate, come gli elicotteri o gli aerei della Marina Militare italiana.

Maki Galimberti, uno dei fotografi più quotati dell’editoria italiana.

Nel suo portfolio star del cinema, da Tony Servillo a Fiorello, ma anche celebrities a tutto campo, dallo sport alla letteratura. I suoi scatti dell’equipaggio del Vespucci, ne esaltano il ruolo e allo stesso tempo lo rendono forte e vulnerabile: molto umano insomma e soprattutto affascinante.

Art Director

Alberto Pejrano, ex direttore artistico di Vanity Fair, Tu, ha lavorato

per Panorama, Panorama Travel e Epoca, ha curato i contenuti artistici e tecnici della mostra, esaltando la bellezza delle foto, che ha saputo inserire nella splendida location del Museo della Città, diventato, attraverso il suo talento, uno scrigno naturale per incastonare il gioiello più prezioso: l’Amerigo Vespucci

Mostra “La più bella del mondo”

INFORMAZIONI

Museo della Città di Livorno

Polo Culturale Bottini dell’Olio – Piazza del Luogo Pio

TELEFONO

0586/ 824551 – 824552

EMAIL

museodellacitta@comune.livorno.it

ORARI DI APERTURA

dal Martedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 20,00;

Sabato e Domenica dalle ore 10,00 alle ore 22,00;

Lunedì chiuso;

BIGLIETTI

€ 5,00 intero; • € 3,00 ridotto; • € 8,00 cumulativo con visita mostra Gilardi (Sezione di Arte contemporanea del Museo della Città);

€ 10,00 cumulativo con visita mostra Gilardi (Sezione di Arte contemporanea del Museo della Città) e Museo Civico G. Fattori;

• Gratuito per gli Allievi Ufficiali e per gli Ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno (dietro presentazione di tesserino di riconoscimento);

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin