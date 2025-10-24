Home

24 Ottobre 2025

Livorno 24 ottobre 2025 Al via la prossima settimana l’asfaltatura in notturna del tratto di via Marradi che va da via Ricasoli a via Calzabigi

Livorno, 24 ottobre 2025 – Partirà alle ore 22 di lunedì 27 ottobre l’intervento di asfaltatura di via Marradi, nel tratto fra via Ricasoli e l’intersezione con via Calzabigi.

I lavori, a cura dell’ufficio Progettazione lavori stradali del Comune di Livorno, saranno eseguiti in notturna (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino) dall’impresa Giuliani di Pisa, e avranno una durata complessiva di quattro notti (si concluderanno quindi nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre).

La programmazione dei lavori in orario notturno si è resa necessaria per evitare la completa chiusura della strada, con conseguente interruzione del servizio di trasporto pubblico e di disagi alla circolazione commerciale e dei residenti autorizzati.

Per i prossimi giorni l’Amministrazione comunale raccomanda la massima prudenza durante l’attraversamento delle aree interessate in orario diurno (quando la viabilità sarà temporaneamente ripristinata), poiché il piano stradale potrà risultare irregolare o parzialmente scarificato, con chiusini provvisoriamente sporgenti. Lungo tutto il percorso sarà presente apposita segnaletica di avvertimento.

L’asfaltatura costituisce la fase finale degli interventi di manutenzione stradale straordinaria che hanno interessato questo tratto di via Marradi e della zona Attias. Nei giorni scorsi, in orario diurno, sono stati effettuati interventi preparatori consistenti nella messa in quota e sostituzione dei chiusini stradali ormai vetusti.

Nei mesi precedenti, in via Marradi così come nel tratto di corso Amedeo già asfaltato, in stretta collaborazione e sinergia con i gestori dei sottoservizi (ASA in particolare), si è proceduto alla sostituzione di parti di conduttura idrica in fibro-cemento, alla predisposizione di nuovi allacci alla fognatura nera ed altri interventi per prevenire, per quanto possibile, nuove manomissioni della sede stradale riqualificata.

“Con questo intervento – dichiara l’assessora alla mobilità e alla cura della città Giovanna Cepparello – si fa un passo avanti nella riqualificazione del centro”.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, l’ordinanza comunale n. 8496/2025 prevede una serie di modifiche alla viabilità, in vigore da lunedì 27 a giovedì 30 ottobre, dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo. Queste le principali misure:

• divieto di transito in via Marradi nei tratti di volta interessati dai lavori;

• direzione obbligatoria a sinistra in via Ricasoli (per i mezzi autorizzati) all’altezza dell’intersezione con via Marradi;

• divieto di transito nel tratto di corso Mazzini compreso tra via Cecconi e via Marradi. È consentito il transito per il deflusso dei veicoli rimasti in sosta in questo tratto di corso Mazzini, con direzione obbligatoria “diritto” all’altezza dell’intersezione con via Marradi;

• divieto di transito nel tratto di via Roma compreso tra via Cecconi e via Marradi (durante la fase di chiusura del tratto di via Marradi compreso tra via Roma e via Calzabigi). È consentito il transito per il deflusso dei veicoli rimasti in sosta in questo tratto di via Roma, con direzione obbligatoria “sinistra” all’altezza dell’intersezione con via Marradi e quindi con facoltà di percorrere la corsia riservata ai mezzi pubblici fino a via Mayer/corso Amedeo;

• divieto di transito nel tratto di via Leonardo Cambini compreso tra via delle Grazie e via Marradi (durante la fase di chiusura del tratto via Cambini-via Calzabigi), con direzione obbligatoria “destra” da via Giosuè Borsi verso via delle Grazie. È consentito il transito per il deflusso dei veicoli rimasti in sosta in via Cambini, con direzione obbligatoria “destra” all’intersezione con via Marradi, quindi con facoltà di percorrere la corsia riservata ai mezzi pubblici in direzione Attias;

• divieto di sosta con rimozione forzata in via Poggiali lato civici pari per collocazione area di cantiere, con relativo restringimento di carreggiata;

• divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via Marradi compreso tra i civici 58 e 106, con temporaneo spostamento dello spazio sosta persone con disabilità dal civico 94 al civico 116.

Le chiusure stradali saranno segnalate con adeguata cartellonistica di preavviso.

Saranno presi gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza della circolazione dei pedoni con riferimento ad attraversamenti pedonali, accessi ad abitazioni, uscite di sicurezza e attività di varia tipologia.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, la corsa delle ore 5.30 della linea 2+ Ardenza Terra-Stazione, all’incrocio viale della Libertà-viale Mameli svolterà a sinistra verso piazza Matteotti-via Montebello-via Funaioli-viale Italia per poi raggiungere via Grande (non passerà quindi da Marradi-Amedeo-Magenta-Cavour- Cairoli).

Analoga deviazione verso viale Mameli-Montebello-viale Italia subirà il percorso della linea notturna 21, mentre l’altra linea notturna, la 22, in piazza Grande salterà il consueto percorso Cairoli-Cavour-Magenta-Amedeo- Marradi-Libertà, proseguendo invece per via Grande-viali a mare, entrare in via Funaioli, percorrere Montebello, Caduti del Lavoro, Nazario Sauro per poi riprendere il percorso regolare da via dell’Ardenza (per ulteriori dettagli consultare il riepilogo pubblicato sul sito di Autolinee Toscane https://dait-backend-alerts- api-prod-bucket.s3.eu-west-1. amazonaws.com/b50aa579-23b0- 4046-a437-435aec25448d.pdf).

