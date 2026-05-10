Home

Cronaca

Al via la pulizia delle griglie stradali di un tratto di borgo Cappuccini e di via dei Cavalletti

Cronaca

10 Maggio 2026

Al via la pulizia delle griglie stradali di un tratto di borgo Cappuccini e di via dei Cavalletti

Livorno 10 maggio 2026 Al via la pulizia delle griglie stradali di un tratto di borgo Cappuccini e di via dei Cavalletti

L’ufficio Progettazione e gestione sistema di drenaggio urbano del Comune di Livorno ha programmato per l’inizio della prossima settimana un intervento di pulizia in borgo Cappuccini (nel tratto compreso tra piazza Giovine Italia e corso Mazzini) e in via dei Cavalletti. È previsto l’espurgo di bocche di lupo e caditoie e la pulizia dei collettori, previa pulizia della strada in prossimità dei marciapiedi.

Lunedì 11 maggio i lavori riguarderanno borgo Cappuccini (lungo entrambi i lati). Il giorno successivo, martedì 12 maggio, si lavorerà in via Cavalletti (sempre lungo entrambi i lati della strada) e negli eventuali tratti di borgo Cappuccini non completati il giorno precedente.

I divieti di sosta con rimozione forzata partiranno dalle ore 8 del mattino, fino al termine dei lavori. Sarà presente una pattuglia della Polizia Municipale con carro attrezzi, per procedere alla rimozione delle auto che non avranno rispettato i divieti.

Il posizionamento dei cartelli stradali di divieto di sosta è già in corso.

La pulizia di griglie e caditoie è fondamentale per garantire il corretto smaltimento delle acque reflue e prevenire gravi allagamenti in caso di forti piogge.

Pertanto l’Amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare spostando per tempo (prima delle ore 8) le auto parcheggiate nei tratti interessati dai lavori.