Al via la rassegna Praticamente piazza XX-On Stage, il calendario degli eventi

Al via una nuova rassegna dalla doppia valenza culturale e sociale

“Praticamente Piazza XX – On Stage”

Da giovedì 22 a domenica 25 luglio in piazza XX Settembre

Livorno, 20 luglio 2021

Presentata questa mattina a Palazzo Comunale “Praticamente Piazza XX – On Stage”, una nuova kermesse estiva, all’insegna del teatro e della buona musica, sostenuta e patrocinata dal Comune di Livorno, che si terrà da giovedì 22 a domenica 25 luglio in piazza XX Settembre.

Alla conferenza stampa erano presenti oltre al sindaco Luca Salvetti e agli assessori al turismo Rocco Garufo e alla cultura Simone Lenzi, il questore Roberto Massucci e Eleonora Zacchi, direttrice del Centro Artistico Il Grattacielo che ha organizzato l’evento.

“La rassegna “Praticamente piazza XX” si aggiunge ai numerosi eventi spettacolari organizzati questa estate a Livorno, con una doppia valenza: culturale e sociale”, ha dichiarato il Sindaco – Si svolge in una bella piazza storica del centro cittadino, da tempo attenzionata dall’Amministrazione e dalle forze dell’ordine. Dopo la riqualificazione della piazza, liberata dalle strutture del Mercatino Americano, che per molti anni ha avuto sede in piazza XX Settembre, una fase di non attenzione non sempre puntuale ha portato a una situazione di degrado. Da qui la decisione di renderla più sicura con eventi. L’obiettivo reale è far capire a tutti che il Comune intende tenere accesi i riflettori su piazza XX Settembre, ben consapevole di ciò che vi accade, chiedendo anche la collaborazione dei cittadini ”.

L’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo ha aggiunto che “questo ulteriore appuntamento spettacolare è uno dei più importanti dell’estate livornese e si aggiunge a tutti gli altri che abbiamo organizzato come Straborgo, Garibaldissima, stagione al Caprilli, con l’obiettivo comune di legare teatro e cultura alla sicurezza. L’idea di fondo è di garantire la promozione della città, la sicurezza e il rilancio di luoghi storici”.

L’assessore Lenzi ha voluto ricordare che la città negli ultimi due anni “ha fatto un salto di mentalità. Infatti le molte realtà spettacolari e teatrali cittadine hanno iniziato a fare rete, ottimizzando in questo modo le risorse e riuscendo a lavorare tutte in sinergia. Manca ancora un tassello, ovvero chi ha avuto di più dalla città deve sentire il dovere di restituire qualcosa. In questo modo la città potrebbe crescere e gli stessi privati ne guadagnerebbero. Persiste ancora l’idea che a tutto pensi il Comune, ma non è così, da solo non basta. E’ necessario l’intervento altruistico di chi ha la possibilità di farlo”.

Il questore Roberto Massucci ha espresso soddisfazione per la collaborazione con l’Amministrazione Comunale. “Mi sento a mio agio – ha detto – a collaborarare con una Amministrazione che fa dell’azione la sua parola d’ordine, attraverso la cultura e la sicurezza e quest’ultima è la somma dei nostri comportamenti. Ai nostri giovani bisogna insegnare al cultura e la legalità”.

Eleonora Zacchi, direttrice artistica della kermesse, dopo una breve introduzione in cui ha spiegato il ruolo del Centro Artistico Il Grattacielo, vero e proprio presidio della zona di Piazza XX Settembre, ha illustrato come è nato l’evento ed i singoli spettacoli.

“Il Centro Artistico il Grattacielo, in sinergia con il CCN di piazza XX, allestirà un palco nella Piazza XX Settembre sul quale, per quattro giorni, ovvero nei giorni del 22-23-24-25 luglio 2021, si alterneranno artisti locali e di livello nazionale” ha spiegato Eleonora Zacchi ed ha proseguito “Un cartellone che prevede già la presenza di artisti del calibro di David Riondino, Daniela

Morozzi, Stefano “Cocco” Cantini assieme a me, Riccardo de Francesca, Carlo Bosco, Luca Salemmi, Lara Gallo, Chiara Marchetti. Il Teatro è un luogo di incontro, aggregazione, scambio di idee, invenzione, magia e sogno, che esce dalle mura e scende in piazza, altro luogo in cui queste caratteristiche primarie ben si fondono insieme, e porta con sé alcuni linguaggi propri dello spettacolo dal vivo”.

Gli eventi sono tutti spettacoli che vedono il teatro e la musica, protagonisti della scena, fondersi tra loro come un unico linguaggio.

Gli eventi sono tutti gratuiti e i posti a disposizione sono 300.

Per info e prenotazioni

www. centroartisticoilgrattacielo. it

3407550530 whatsapp

Elenco degli spettacoli:

Giovedì 22 Luglio ore 21.15

Articolo Femminile

con

Daniela Morozzi – voce

Stefano Cocco Cantini – sassofoni e piano

Regia: Leonardo Ciardi

Produzione: Lo stanzone delle apparizioni

Venerdì 23 Luglio ore 21.15

Andy & Melissa, il carteggio di una vita

con

Luca Salemmi e Lara Gallo

musica dal vivo Carlo Bosco

Regia: Luca Salemmi

Produzione: Centro Artistico Il Grattacielo

Sabato 24 Luglio ore 21.15

Voci di donne

di

Eleonora Zacchi

con Eleonora Zacchi e Riccardo De Francesca

voce di Chiara Marchetti

montaggio audio di Alessio Colombini

Spettacolo inserito nel cartellone “Mascagni Off”

Produzione: Centro Artistico Il Grattacielo/Contrada Badessa

Domenica 25 Luglio ore 21.15

Fermata Provvisoria

di e con

David Riondino

Produzione: GIANO srl Unipersonale