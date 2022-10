Home

Eventi

Al via la retrospettiva dell’artista Mira Maodus, le fil rouge de Montparnasse

Eventi

18 Ottobre 2022

Al via la retrospettiva dell’artista Mira Maodus, le fil rouge de Montparnasse

Livorno, 18 ottobre 2022 –

È prevista per mercoledì 19 ottobre, alle ore 10.30, ai Granai di Villa Mimbelli (via San Jacopo in Acquaviva 65), la preview riservata alla stampa della mostra “Mira Maodus, le fil rouge de Montparnasse” dedicata all’artista francese di origine serbo-russa, Mira Maodus.

Per quasi cinquant’anni Mira ha vissuto nell’ultimo atelier d’artista della Cité Falguière a Parigi, l’Atelier 11, dove ha lavorato l’artista russo Chaim Soutine e dove Amedeo Modigliani ha scolpito le sue sculture “Le Cariatidi”.

Un luogo mitico di Montparnasse, insieme alla successiva La Ruche, che consacrò l’epoca d’oro dell’Ecole de Paris e che purtroppo ha rischiato a più riprese di sparire a causa delle speculazioni immobiliari. Mira Maodus per decenni si è battuta per la salvaguardia della memoria storica di questo santuario dell’arte moderna.

Giovedì 20 ottobre alle ore 17.00 l’inaugurazione della mostra retrospettiva che si terrà ai Granai di Villa Mimbelli fino al 20 novembre prossimo.

Patrocinata dalla Regione Toscana e dal Comune di Livorno, l’esposizione si inserisce come unica tappa italiana nel più ampio progetto internazionale #celebratingmiramaodus 2022, coordinato livornese Silvia Pampaloni, che celebra l’artista in occasione del suo ottantesimo compleanno.

Musei, gallerie pubbliche e private a Parigi, Belgrado, Trebinje, Tokyo, Livorno e Toronto stanno dedicando mostre personali a Mira Maodus per evidenziare il suo contributo alla storia dell’arte contemporanea.

In questa esposizione italiana, curata da Silvia Pampaloni e Veronica Carpita, si propone la sintesi del percorso artistico dell’artista, influenzato dagli studi a Francoforte, Venezia, Parigi e dalle sue esperienze raccolte in tutto il mondo, specialmente in Giappone.

Interverranno alla preview il sindaco Luca Salvetti, l’assessore alla Cultura Simone Lenzi, l’artista e le curatrici.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin