Astri e Contrasti

3 Dicembre 2021

Al via la rubrica Astri e Contrasti, un appuntamento settimanale curato Andrea Raiano

Ogni domenica sera un appuntamento con gli astri. copriremo come segni e pianeti influiscono sulla nostra vita lavorativa, affettiva e anche sul nostro progresso spirituale

L’astrologia è la disciplina più antica del mondo e la madre di tutte le scienze.

Antica quanto l’uomo essa fiorì nell’antica Mesopotamia, e poi dall’Egitto all’India e poi in Grecia si diffuse in tutto il mondo.

Considerata superstizione da Cartesio essa ebbe un periodo di crisi soprattutto nel 1700.

Ma con l’affermarsi nel 1800 del romanticismo e della scoperta delle religioni orientali l’astrologia rifiorì ed ebbe un vero boom negli anni 70 del secolo scorso insieme al movimento new age e “figli dei fiori” ( indimenticabile la colonna sonora del film Hair “Zodiac”).

Nell’anno che ricorda Dante e la più grande opera astrologica conosciuta come Divina Commedia l’astrologia è una disciplina umanistica e sapienziale molto popolare sui media, soprattutto nel suo aspetto “pop”, e un valido supporto alla medicina alternativa e alla psicologia del profondo.

Andrea Raiano, maestro di scacchi e astrologo, ci aiuterà ogni domenica a entrare nel mondo degli astri, in modo semplice ma mai banale.

Scopriremo come segni e pianeti influiscono sulla nostra vita lavorativa, affettiva e anche sul nostro progresso spirituale.

Non un condizionamento ma un suggerimento, perché come afferma la famosa frase di Tommaso d’Aquino: “Gli astri inclinano, ma non obbligano”.

Si comincia domenica 5 dicembre; parleremo di Luna nuova e del segno del Sagittario e di piccoli consigli sui regali di Natale che è ormai alle porte.

