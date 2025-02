Home

Al via la seconda edizione gratuita dello Spazio BenEssere della Lilt per i malati oncologici

8 Febbraio 2025

Livorno 8 febbraio 2025 Al via la seconda edizione gratuita dello Spazio BenEssere della Lilt per i malati oncologici

Dopo il grande successo riscosso con la prima edizione lo scorso anno, riprende il via l’iniziativa della Lilt di Livorno, che prevede nel mese di febbraio e marzo 2025 un secondo ciclo di incontri tenuti da professionisti (psicoterapeuti, esperti in tecniche di rilassamento e di arte-terapia, nutrizionisti).

Tali incontri si svolgeranno presso la sede della Misericordia di Antignano (per genile concessione) e sono rivolti a persone che abbiano avuto un tumore e che quindi si trovano in riabilitazione oncologica.

Anche dopo aver terminato la fase attiva delle terapie oncologiche, infatti, è fondamentale che le persone continuino a prendersi cura di sé sia sul piano fisico che psicologico.

Grazie alle varie attività psicologiche, artistiche, motorie e alle altre esperienze di gruppo previste durante il percorso, i partecipanti avranno l’occasione di elaborare quanto accaduto nel loro passato, riportando l’attenzione sul piano del recupero della salute dopo la fase acuta di malattia oncologica.

L’intento del progetto gratuito consiste proprio nel fornire aiuto e supporto in una fase spesso poco considerata, come quella del ritorno alla vita normale, che in genere è carica di una forte complessità emotiva e psicologica.

Per poter partecipare, è necessario inviare una mail a info@legatumorilivorno.it oppure telefonare al numero 0586811921