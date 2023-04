Home

Al via la Settimana Velica Internazionale 2023 Accademia Navale – città di Livorno

20 Aprile 2023

Al via la Settimana Velica Internazionale 2023 Accademia Navale – città di Livorno

Le vele di oltre 300 imbarcazioni tornano a colorare le acque labroniche, un appuntamento da non perdere che coinvolge oltre 600 regatanti, 25 nazioni e ben 12 classi di regate. Grandi novità per l’edizione 2023

Livorno 20 aprile 2023 – Al via la Settimana Velica Internazionale 2023 Accademia Navale – città di Livorno

Si è tenuta oggi in Accademia Navale la presentazione dell’edizione 2023 della “Settimana Velica Internazionale Accademia Navale – Città di Livorno”, giunta alla sua sesta edizione.

Denso il calendario di attività che vedrà confrontarsi ben 12 diverse classi di regata (Tridente 16, Optimist, ILCA, Flying Junior, Hansa 303, 2.4 mR, Martin 16, J24, Vele d’Epoca, Wing Foil, Flying Dutchman, Altura) che comprendono dalle regate giovanili a livello nazionale fino alle regate d’altura, coinvolgendo altresì le classi paraolimpiche e le vele d’epoca. Tra le novità di quest’anno, il campionato regionale studentesco su Tridente 16 e la nazionale di Wing Foil.

Le barche d’altura si sfideranno nella Regata dell’Accademia Navale – RAN 630, organizzata in collaborazione con lo Yacht Club di Livorno e inserita dallo scorso anno nel campionato italiano offshore con il massimo coefficiente. Si tratta di una prova marinaresca impegnativa, 630 miglia su un percorso vincolato solo dalle scelte tattiche in funzione delle condizioni meteo, con partenza domenica 23 aprile di fronte all’Accademia Navale e passaggi alle boe di Porto Cervo e Capri. Alla tradizionale Naval Academies Regatta (NAR), inoltre, parteciperanno i cadetti di ben 25 Accademie provenienti da 4 continenti.

Dopo il successo dello scorso anno, sarà allestito a cura del Comune, per il tramite della Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, il “Villaggio Sportivo” sull’iconica Terrazza Mascagni. In programma eventi socio-culturali e attività ludico-ricreative per la cittadinanza e i ragazzi delle scuole: presentazione di libri, lezioni di nodi, riconoscimento delle principali stelle e costellazioni e attività interattive con l’Acquario di Livorno.

Non mancherà l’attenzione al sociale: una donazione alla ONLUS Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia da parte dei Circoli Velici in favore delle popolazioni sfollate a seguito del terremoto in Turchia e Siria, e la presenza con Nave Italia della Fondazione Tender to Nave Italia, che presenterà progetti di sensibilizzazione su disabilità e disagio sociale. Infine, in collaborazione con il quotidiano “Il Tirreno”, la premiazione dei vincitori del concorso “Il mare, le vele”, cui partecipano gli studenti delle scuole toscane.

Il Comandante dell’Accademia, contrammiraglio Lorenzano Di Renzo, ha voluto sottolineare l’obiettivo di far crescere nel tempo questa manifestazione: “Il nostro impegno è di rafforzare, di anno in anno, quella che si può definire una naturale collaborazione tra chi ama il mare e chi lo ha scelto come professione per la vita. L’Accademia Navale, i Circoli nautici livornesi e la vocazione marittima della città di Livorno sono tre elementi di forza che fanno presagire un grande futuro per la Settimana Velica Internazionale”.

Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha evidenziato che “La Settimana Velica è un evento importante per Livorno, in grado di catalizzare le energie del territorio e di donare un contatto intimo con il mare. Dal 22 aprile al primo maggio, la città offre un ventaglio di iniziative culturali e opportunità turistiche in occasione di questa manifestazione sportiva”.

Secondo il presidente del Comitato dei circoli velici livornesi, Andrea Mazzoni: “Questo evento si caratterizza per la varietà delle classi interessate, che spaziano dal Wing Foil fino alle barche d’altura, coinvolgendo tutte le categorie, dal settore giovanile fino alle vele d’epoca, nonché i diversamente abili”.

Il Prof. Gian Luca Conti, presidente dello Yacht Club Livorno ha dichiarato: “Per lo Yacht Club di Livorno è un onore organizzare la Regata dell’Accademia Navale. La regata sta crescendo, ed è importante cercare di trasformare il Club in una casa per tutti gli equipaggi che sono già arrivati dalla scorsa domenica”.

Così il Presidente della Federazione Italiana Vela Toscana Umbria, Andrea Leonardi: “Un elogio a tutti per l’impegno profuso nell’organizzare la SVI, una manifestazione con regate significative per lo sport agonistico del territorio. La novità di quest’anno è la partecipazione di studenti toscani al campionato regionale studentesco di vela in stretta collaborazione con il MIUR”

