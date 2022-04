Home

Al via la “Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno”

22 Aprile 2022

Al via la “Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno”

Le vele di più di 500 imbarcazioni tornano a colorare le acque labroniche

Un appuntamento da non perdere che coinvolge 1000 regatanti e 17 nazioni. Grandi novità per l’edizione 2022

Livorno 22 aprile 2022

Si è svolta il 21 aprile in Accademia Navale la conferenza stampa di presentazione della “Settimana Velica Internazionale Accademia Navale – Città Di Livorno”, giunta ormai alla sua quinta edizione.

Denso il calendario, che vedrà confrontarsi ben 11 diverse classi di regata (ORC/IRC, Tridente 16, Optimist, ILCA, Flying Junior, Hansa 303, 2.4 Mr, Martin 16, J24, Windsurf e Vele d’Epoca) che comprendono regate giovanili a livello nazionale fino alle regate d’altura, coinvolgendo altresì il mondo dei diversamente marinai.

Grande novità di quest’anno è l’inserimento, con il massimo coefficiente, della Regata dell’Accademia Navale (RAN) nel campionato italiano off shore: 630 miglia, partenza e arrivo a Livorno su di un campo di regata che si estende nel Mar Tirreno, fino a toccare Porto Cervo e l’Isola di Capri. Non mancherà, inoltre, la tradizionale Naval Academies Regatta (NAR), alla quale parteciperanno i cadetti di 17 Accademie provenienti da tutto il mondo.

Novità dell’edizione del 2022 sarà l’allestimento a cura del Comune del villaggio sportivo in Terrazza Mascagni, dove si svolgeranno eventi sociali e culturali, quali presentazioni di libri e attività ludico-ricreative per i ragazzi delle scuole come lezioni di nodi, riconoscimento stellare e attività interattive con l’Acquario di Livorno.

L’ammiraglio di divisione Flavio Biaggi ha voluto sottolineare l’obiettivo di far crescere nel tempo questa manifestazione: “Il nostro impegno è quindi di rafforzare, di anno in anno, quella che si può definire una naturale collaborazione tra chi ama il mare e chi lo ha scelto come professione per la vita. L’Accademia Navale, i Circoli nautici livornesi e la vocazione marittima della città di Livorno sono tre elementi di forza che fanno presagire un grande futuro per la Settimana Velica Internazionale”.

Il sindaco di Livorno Dott. Luca Salvetti nel corso del suo intervento ha voluto rimarcare l’importanza di questa manifestazione per la città e l’impegno dell’amministrazione comunale nell’evento con la realizzazione del villaggio sportivo.

Il presidente del Comitato dei circoli velici livornesi, dott. Mazzoni, ha evidenziato che questo evento si caratterizza per la varietà delle classi interessate, che spaziano dalla tavola da windsurf fino alle barche d’altura, coinvolgendo tutte le categorie, dal settore giovanile fino alle vele d’epoca, nonché i “diversamente marinai”.

