5 Settembre 2024

Al via la Staffetta di Triathlon a Marina di Cecina

Livorno 5 settembre 2024 – Al via la Staffetta di Triathlon a Marina di Cecina

Ventiquattro ragazzi dal 2015 al 2008, otto squadre, un evento dimostrativo di promozione dello sport. Edizione zero di un appuntamento che punta a diventare, già dal prossimo anno, una vera e propria competizione.

Sabato 7 settembre dalle 9 alle 11.30, l’Agenzia per lo Sport di Rosignano oltrepassa i confini comunali: la prima Staffetta di Triathlon, manifestazione non agonistica di nuoto, ciclismo e corsa, si svolgerà a Marina di Cecina. Una festa nel segno dello sport e della condivisione con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Cecina.

Tre le società coinvolte, con il coordinamento dell’Agenzia per lo Sport: Masterlab Rosignano, Circolo Giovanile Atletica Costa Etrusca e Cycling Costa Etrusca. Preziosa la collaborazione di Asd Ciclistica Marina di Cecina.

Il presidente dell’Agenzia dello Sport Riccardo Nannetti: “L’Agenzia dello Sport è felice di ampliare il proprio raggio d’azione lanciando un’iniziativa che è, di fatto, un’occasione concreta non solo di valorizzazione dello sport ma anche di promozione del benessere dei bambini e dei ragazzi. Una giornata da vivere all’aria aperta in cui sarà importante anche il coinvolgimento delle famiglie, un’opportunità per ‘provare’ un’attività in cui la multidisciplinarietà è il grande valore aggiunto”.

“Perché una staffetta di Triathlon? Intanto perché si tratta di una disciplina che a livello giovanile in Toscana non esiste. Ma quello che abbiamo pensato di proporre è proprio un evento che possa promuovere lo sport a 360 gradi, unendo anche territori diversi. In questo caso Rosignano e Cecina” commenta Maurizio Poggetti di Masterlab, consigliere dell’Agenza per lo Sport.

Ritrovo alle ore 9 al cancellone della Pineta di Marina di Cecina (chiusura alle 11.30). Punto di ristoro e pranzo presso Olè Tapas Bar di Marina di Cecina. Qui si svolgeranno anche le premiazioni (ore 13,45) alla presenza di Roberto Gori, assessore benessere con delega allo sport del Comune di Cecina.

Per info: rosignanosport@gmail.com

