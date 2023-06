Home

Al via la stagione estiva di Villa Trossi, il calendario degli spettacoli

16 Giugno 2023

Al via la stagione estiva di Villa Trossi, il calendario degli spettacoli

Livorno 16 giugno 2023 – Estate a Villa Trossi 2023 IX Edizione

Dal 2015 la Fondazione Trossi-Uberti promuove la rassegna “Estate a Villa Trossi”, che si è negli anni affermata quale uno dei palinsesti di spettacoli più ampi in tutta la Toscana.

Con la direzione artistica di Roberto Napoli, quest’anno il programma si snoda in ben 33 serate divise tra i vari generi spettacolari e con una significativa novità: quattro serate dedicate alle proiezioni di film che hanno fatto la storia della cinematografia.

Il 23 giugno sarà la serata di apertura con il concerto intitolato Love Songs affidato alla sapiente direzione del maestro Cristiano Grasso che porterà in scena i suoi due cori: SpringTime e Monday Girls, che con un mix di suoni e colori portano l’ascoltatore ad un coinvolgimento davvero emozionante.

Il cartellone prosegue poi il 25 giugno con il tributo al grande compositore Burt Bacharach, scomparso nel febbraio di quest’anno, con il trio capitanato dalla nota singer Michela Lombardi insieme a Andrea Garibaldi al pianoforte e Nino Pellegrini al contrabbasso, per una espressione musicale elegante e raffinata.

Il 28 giugno saremo trasportati nelle terre mediterranee medio-orientali grazie alle eleganti danze folkloristiche a cura della compagnia Karabà con le coreografie di Nada Al Basha.

Per il 29 giugno è prevista una serata di altissimo valore culturale dal titolo Enoch Arden , in omaggio alle musiche di Richard Strauss eseguite dal maestro Carlo Palese con Dario Garofalo voce recitante, per un melologo in prima assoluta a Livorno; musiche di Chopin, Debussy e Rachmaninoff saranno eseguite nella seconda parte della serata dal pianista Alessio Ciprietti .

Giugno si conclude il giorno 30 con la serata Ciuchebiamoci. I migliori anni… dal ’70 al ’90 dove il quintetto formato da Roberto Diliberti, piano e voce, Andrea Lombardo, chitarre, Gigi Pellegrini, sax, Stefano Conti, basso, Renato Ughi, batteria, si esibirà in versione esclusivamente “live”, per la gioia di rivivere quel magico periodo.

Il 1 luglio un grande omaggio alla coppia Garinei & Giovannini, che ha fatto la storia del teatro musicale in Italia, dalla rivista al musical, con lo spettacolo “Quando lo spettacolo diventa magia” a cura della Compagnia lirica Livornese, con Annalena Lombardi, Matteo Micheli, Paola Pacelli, Massimo Gentili, Marco Trovato, Stefania Casu per la direzione musicale e gli ospiti Maurizio Giambini e Mario Botteghi, con la brillante conduzione di Franco Bocci.

A seguire, il giorno 2 luglio , per la prima volta a Livorno verrà eseguita la cosiddetta Messa Jazz di Steve Dobrogosz , con la direzione del maestro Luca Stornello , i coristi del Coro Polifonico Del Corona ed i musicisti: Massimiliano Grazzini al pianoforte, Giovanna Pieri Buti ed Eleonora Mugnaini ai violini, Marta Degl’Innocenti alla viola, Elisabetta Casapieri al violoncello e Michele Roffi al contrabbasso.

Il 4 luglio primo appuntamento di Cinesguardi, piccola rassegna cinematografica in collaborazione con il Circolo del cinema Kinoglaz: proietteremo un classico del genere musicale Singin’ in the rain (Cantando sotto la pioggia), pellicola del 1952 con Grace Kelly, Donald O’Connor e Debbie Reynolds.

Il 5 luglio appuntamento con il musical: sarà in scena la Compagnia Musical Show Group con “In fondo al mar” liberamente ispirato a La Sirenetta, in collaborazione con il Centro studi Armonia Danza e la regia di Sara Del Vivo.

Il 9 luglio primo appuntamento con il cabaret con il mattatore Consalvo Noberini che propone il suo monologo “Ce n’ho per tutti i gusti”, che incalzerà il pubblico con la sua comicità arguta ed elegante.

Due giorni dopo, l’ 11 luglio torna il cinema con il film del 1978 “Montparnasse 19” , omaggio alla vita di Amedeo Modigliani con Lino Ventura, Lilli Palmer, Anouk Aimèe, Gerard Philippe e Lea Padovani.

Si arriva al 12 luglio con un omaggio al teatro-canzone della accoppiata Giorgio Gaber & Sandro Luporini, messo in scena dalla Compagnia Vertigo per l’interpretazione di Alessio Pianigiani ed i commenti musicali al sax di Massimo Gemini.

A seguire il 13 luglio ascolteremo Movie Tracks & More, con una avvincente serata dedicata ai maestri compositori di colonne sonore indimenticabili e canzoni internazionali, con il pianoforte del maestro Roberto Giorgi, il violino di Amanda Longarini e la voce di Barbara Terreni.

Sabato 15 luglio è di scena la Compagnia del Sesto Piano con la commedia brillante Premiata Ditta Bonapace, che, dato il grande successo ottenuto recentemente, viene riproposta a Villa Trossi. Dopo la pausa domenicale tornano le proiezioni con un film che ha segnato la storia del genere d’animazione:

Yellow Submarine – Il sottomarino giallo, realizzato nel 1968 con i Beatles protagonisti per la regia di George Dunning.

Non poteva mancare l’attesissima serata con la Signora della comicità labronica Paola Pasqui (19 luglio) che presenta il nuovo show intitolato “Cime Varicose”.

Il 21 luglio è la volta del “cabaret britannico” ovvero pillole di umorismo inglese con lo spettacolo “Si prega di non ridere – 10 sketches comici” a cura del regista Marc Eaton con la Compagnia Nuovo Spazio Teatro, che porterà in scena lo humour ispirato ai maggiori successi televisivi d’Inghilterra.

Martedì 25 luglio, ultimo appuntamento con il cinema per la serata della rassegna Cinesguardi che vede la proposta della pellicola “Il mio piede sinistro” con Daniel Day Lewis, Brenda Fricker e Cyril Cusack (1989) vincitore di due Premi Oscar e due candidature ai Golden Globes per la regia di Jim Sheridan.

Mercoledì 26 luglio omaggeremo l’indimenticabile Lucio Battisti in occasione dell’80° anno dalla nascita grazie al noto gruppo Oro Nero Quartet, che si presenta in versione rinnovata con Andrea Meoni, voce solista, Greta Merli e Alessio Masoni alle chitarre, e Mattia Damiani al pianoforte, con arrangiamenti ricchi di pathos e aneddoti sul grande cantautore che ha cambiato la musica leggera italiana.

Proseguendo sulla scia degli omaggi ai grandi cantautori, il 28 luglio sarà sul palco di Villa Trossi il cantante Lorenzo Taccini con La Piccola Orchestra per una serata che ricorderà Franco Battiato, Fabrizio De Andrè, Luigi Tenco & altri cantautori italiani.

La magia torna sul palco anche quest’anno! Il mese di luglio si chiude (30 luglio) con lo spettacolo Magic Life dell’illusionista Francesco Fontanelli, miglior cartomago d’Europa nel 2021, reduce da successi televisivi (ha conquistato il secondo posto nell’edizione 2022 di Italia’s got talent) e da tournée oltreoceano.

Agosto inizia il giorno 1 con il grande concerto: dopo il sold out del 2021, torna Ella & Louis, uno straordinario omaggio al magico duo Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, con la formazione che vede sul palco Chiara Pellegrini e Stefano Brondi, voci, Andrea Pellegrini, pianoforte, Nino Pellegrini, contrabbasso, Michele Vannucci, batteria e Giulio Mari (special guest) alla tromba.

Si riprende il 9 agosto con il cabaret di Claudio Marmugi, eclettico e verace personaggio con il suo nuovo ‘agguerrito’ monologo “Pace, Amore e Bombammano”.

Il giorno dopo (10 agosto) vedremo sul palco il talento del cantante-polistrumentista Lorenzo Iuracà (voce e batteria) che, insieme a Nicola Barontini , chitarra elettrica, e Simone Velotto al basso, presenta i suoi successi con lo spettacolo “Quello che mi va” , progetto elaborato dopo la partecipazione a X Factor nella squadra di Morgan (che lo aveva definito il suo pupillo) e con il lavoro di ricerca e arrangiamenti che giornalmente Lorenzo svolge nel suo studio livornese.

Venerdì 11 agosto avremo uno speciale evento dedicato al compositore e violinista Niccolò Paganini in collaborazione con la casa editrice Sillabe: lo spettacolo condotto dal maestro fisarmonicista Massimo Signorini, con la presenza del violinista Marco Fornaciari, si ispira al libro “Paganini e…Livorno” edito da Sillabe in cui l’autore, lo stesso Signorini, narra le memorie dei soggiorni e dei concerti tenuti a Livorno dal celeberrimo Paganini.

Il giorno dopo (12 agosto) si ride con la commedia brillante della Compagnia La Carovana diretta dall’attore Alessio Nencioni che propone lo spettacolo “ Ir collegio der Corallo”.

Dopo la pausa del Ferragosto avremo una serata (18 agosto) ricca di emozioni tra jazz e colonne sonore dedicata al grande compositore Vangelis con il trio composto dal pianista e tastierista Francesco Saporito, Fabio Angeli al basso elettrico e Marco Salvador, batteria e sintetizzatori.

Sabato 19 agosto va in scena la pièce teatrale “Prima Pagina” di Ben Hecht e Charles Mac Arthur con l’adattamento di Fulvio Romeo, a cura della Compagnia Piccolo Teatro Città di Livorno per la regia di Maurizio Paolo Formichini Gori.

Sul palco a seguire (24 agosto) Zeb, una biografia inventata, di Viola Barbara , interpretata da Lara Gallo , con gli effetti speciali di Antonella Marinotti, la videografica a cura di Oblò Creature, per la regia di Francesca Bianchi e le musiche di Gianni Chelli

. Nello spettacolo si ripercorre il dualismo tra David Fedi (l’artista e graffitaro in arte Zeb, misteriosamente scomparso nel 2008) e una delle figure ispiratrici della sua arte, Diabolik, prevedendo che…ci saranno molte “scritte sui muri”.

Si prosegue il 25 agosto con l’incontenibile umorismo delle Compagnie Livornesi Riunite con lo spettacolo “Risate in salsa labronica” interpretato da Marco Chiappini, Alessio Nencioni, Annarosa Bechelli, Aldo Corsi, Stefano Valdiserri, Franco Bocci, Elisabetta Macchia, Cristina Silvestri, Claudio Porri.

Il giorno dopo sabato 26 agosto viene presentata in prima assoluta la commedia teatrale “Una divisa scomoda” di Alessandro Perullo e Edoardo Ripoli con la regia di Marco Conte, a cura di Compagnia Vertigo, nell’ambientazione della seconda guerra mondiale a Livorno.

Non poteva mancare l’omaggio ai 100 anni dalla nascita di Maria Callas con un concerto omaggio sotto la conduzione dello storico Fulvio Venturi (presidente del Circolo Galliano Masini), che vede protagoniste sul palco il soprano Valentina Boi e la pianista Silvia Gasperini . Arie celebri che hanno reso famosa la Diva regaleranno grande energia musicale al pubblico.

Il programma si conclude il 31 agosto con lo spettacolo Fiesta Andaluza, nel quale si ripropone il calore, il suono, il colore, la magia della terra spagnola e della cultura gitana con il maestro chitarrista Federico Pietroni insieme al cantante Luis Cardigliano e la Compagnia di danza La Nueva Luz con Patrizia Vennero, Daniela Sacco e le “bailarines” dei corpi di ballo Livorno Danza e Spettacolo e Livorno Flamenco Versilia.

Parallelamente alle serate in cartellone, Estate a Villa Trossi si arricchisce di tre serate ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si tratta della Serata finale del Premio Letterario Nazionale Città di Livorno (22 luglio 2023) a cura dell’Associazione Pietro Napoli e di due serate dal titolo All’alba del nostro giorno a cura dello psicanalista Pier Giorgio Curti con letture di Lara Gallo: Van Gogh: della solitudine dell’artista (20 luglio) e Cezanne: cosa vedo quando guardo (27 luglio).

INFO: www.fondazionetrossiuberti.org e www.robertonapoli.it/estateavillatrossi/

Prenotazione per gli spettacoli 338 5081221 (anche Whatsapp).

Costo biglietti: 10 euro posto unico per gli spettacoli

7 euro per le serate di Cinesguardi.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21,30.

