Al via la terza edizione di Livorno Photo Meeting nei locali di Thisintegra

14 Novembre 2024

Al via la terza edizione di Livorno Photo Meeting nei locali di Thisintegra

Livorno, 14 novembre 2024 –

Terza edizione di Livorno Photo Meeting; meeting internazionale di fotografia di strada e non solo, si terrà dal 15 al 17 novembre nei locali di Thisintegra (via Filippo Ganucci 3), con il patrocinio del Comune di Livorno. L’evento è stato presentato in Comune alla presenza del sindaco Luca Salvetti, di Roberto Bartolini e Simone Mantia.

In programma mostre fotografiche, presentazioni di libri, dibattiti.

Prevista anche una uscita fotografica in città la mattina di sabato 16 novembre con il fotografo romano Fabrizio Azzellini e la fotografa portoghese Valeria Cunha.

Iscrizione gratuita scrivendo a livornophotomeeting@yahoo.com.

L’evento, che mira a fare di Livorno un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per la fotografia di strada e non solo. Anche quest’anno ha riscosso un notevole richiamo; sono previsti in città arrivi da Belgio, Germania, Portogallo, Polonia, Lituania, India.

Per questa terza edizione, oltre al contest di Street photography con giudici internazionali è stato lanciato un altro contest per progetti/reportage/documentari che ha avuto un inaspettato numero di adesioni.

Sono arrivate fotografie e progetti da circa 25 Paesi diversi.

31 foto finaliste, del contest di Streetphotography, saranno esposte da venerdì 15 a Thisintegra insieme al lavoro vincitore del premio Umane Tracce ed i tre vincitori di un altro contest internazionale organizzato da Street Macadam, mentre sabato 18 novembre saranno annunciati i vincitori dei due contest.

Venerdì 15 alle ore 19.00 ci sarà l’inaugurazione e la presentazione dell’evento con un brindisi di benvenuto.

Sarà un programma ricco ed interessante, partendo con la camminata fotografica ed un workshop il sabato mattina.

Nel pomeriggio Fabio Renzi di Roma, mostrerà il suo lavoro seguito da Nikita Teryoshin, fotografo di livello internazionale e giudice del contest Progetti/Reportage .

Al termine premiazioni e cena all’interno del locale.

La domenica inizierà con Claire Power con un lavoro sul Vesuvio e chiuderà il programma l’appuntamento con due fotografi indiani ed il loro ultimo libro prodotto insieme.

Tutti gli eventi sono gratuiti ad eccezione del workshop.

Info livornophotomeeting@yahoo.com

lpm@livornophotomeeting.it

“La prima edizione di Livorno Photo Meeting fu una piacevolissima sorpresa – ha dichiarato il Sindaco presentando l’iniziativa – ed ora siamo giunti al terzo appuntamento con un salto di qualità notevole, con l’ambizione di far diventare la città un punto di riferimento nazionale ed internazionale. A questo proposito sono molti i paesi stranieri che partecipano all’edizione 2024, cosa che ci fa particolarmente piacere. Il tema della fotografia, di chi si approccia a questo settore è in grande crescita nella nostra città che per paesaggi e colori si presta allo scatto”.

