Al via la ventesima edizione del Festival Teatri d’Autunno, al Centro Artistico il Grattacielo

Il Centro Artistico Il Grattacielo di Livorno dà inizio alle celebrazione dei suoi cento anni dalla inaugurazione e settanta di attività culturale con la ventesima edizione del Festival Teatri d’Autunno, un evento centrale per la scena contemporanea cittadina che quest’anno ha come tema “connessioni”, intese come legami tra linguaggi, generazioni, tecnologie e memoria. La conferenza stampa di presentazione si è svolta alla presenza dell’assessora alla cultura del Comune di Livorno, Angela Rafanelli, e del presidente della Fondazione Livorno, Luciano Barsotti, a testimonianza del sostegno istituzionale. Il festival, diretto da Eleonora Zacchi, si apre sabato 25 ottobre alle 21.15 con “Camille”, spettacolo dedicato alla scultrice Camille Claudel, interpretato da Astra Lanz, con musiche di Leone Lanz e consulenza registica di Gianfranco Pedullà, produzione Teatro popolare d’arte. Venerdì 7 novembre alle 21.15 “Origine del suono”, concerto workshop a cura dell’arpista e cantante armonico Duccio Lombardi. Domenica 9 novembre alle 17.30 cinema con “Partiture Visuali 3”, concerto per immagini in collaborazione con 8mmezzo e Conservatorio Mascagni a cura del circolo Kinoglaz. Giovedì 13 novembre alle 21.15 “The Game”, drammaturgia e regia di Gianluca Iumento, con Silvia Lazzeri, Carlo Scorrano, Francesco Pelosini, Alice Bachi, visual art di Kezia Terracciano, musiche originali di Edoardo Petracci, costumi di Lejla Hoždic, video di Giuseppe Galante, disegno luci di Gianni De Monaco, produzione Binario Vivo con il contributo di Creative Europe. Domenica 16 novembre alle 10.30 cinema a colazione con “Quinto Potere” di Sidney Lumet. Sabato 22 e domenica 23 novembre evento speciale “100 Artistico Il Grattacielo”. Mercoledì 26 e giovedì 27 novembre alle 21.15 “Your Silence is Loud”, teatro danza, regia e coreografia di Sagi Amir Gros, con Valeria Busdraghi, produzione WDTanztheater. Sabato 6 dicembre alle 21.15 musica con NOF41 “La nostra chiave letteraria”, con Daniele Marconi voce, Francesco Farancello basso, Mattia Lazzarini e Angelina Catalucci chitarre, Alessandro Bacciottini batteria. Giovedì 11 e venerdì 12 dicembre alle 21.15 in prima mondiale “Orazione IA” di Fernando Arrabal, traduzione Luciano Lessi, regia Eleonora Zacchi, con Eleonora Zacchi, Riccardo De Francesca, Luca Salemmi, idea scenografica Aurora Bresci, produzione Centro Artistico Il Grattacielo aps. Completa il programma il workshop “L’attore che è in te tra cinema e teatro” tenuto da Jacopo Menicagli, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 novembre. Il Grattacielo conferma la sua vocazione alla sperimentazione, al sostegno dei giovani e alla diffusione della cultura, rinnovando una storia lunga un secolo. Prima di ogni appuntamento dalle 19,30 sarà possibile gustare un aperitivo nel bar del foyer. Per informazioni: Centro Artistico Il Grattacielo, Via del Platano 6. Segreteria aperta dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19. Tel. 0586 890093, Cell. 340 7550530 Email segreteria@ centroartisticoilgrattacielo. it.

