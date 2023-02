Home

Al via la XIV edizione del Premio Combat Prize

7 Febbraio 2023

Livorno 7 febbraio 2023 – Al via la XIV edizione del Premio Combat Prize

Aperte le iscrizioni per la quattordicesima edizione del PREMIO COMBAT PRIZE, concorso internazionale finalizzato alla continua ricerca dei diversi percorsi e talenti che caratterizzano l’arte contemporanea. Riconosciuto tra i premi più importanti nel sistema dell’arte contemporanea in Italia, si presenta anche quest’anno in una veste rinnovata.

Sarà il Museo Giovanni Fattori di Livorno – Granai di villa Mimbelli, sede principale, a ospitare la mostra finale degli ottanta finalisti che quest’anno tornerà a vivacizzare l’estate livornese dal 17 giugno all’ 8 Luglio 2023.

Confermato il primo premio assoluto del valore di diecimila euro, che sarà assegnato dalla giuria ad un artista tra gli ottanta finalisti, oltre ai riconoscimenti in denaro per ogni singola sezione e il Premio Speciale Gallerie, dove sei gallerie, di primo piano nel contemporaneo, e uno spazio indipendente selezioneranno ciascuna, autonomamente rispetto alla giuria del premio, un artista tra i finalisti per avviare una nuova collaborazione che si concretizzerà nella stagione 2023/24 in una mostra personale, o collettiva nei propri spazi.

Si consolida inoltre, il Premio Poliart, che vedrà l’azienda leader nella lavorazione del polistirene espanso sostenere la produzione di un’opera di un artista selezionato tra i finalisti, rafforzando così il fruttuoso dialogo tra arte, impresa e territorio, fondamentale per lo sviluppo e la conoscenza degli artisti contemporanei.

ECCO I PREMI DELLA QUATTORDICESIMA EDIZIONE DEL PREMIO COMBAT PRIZE!

Euro 10.000 (diecimila) vincitore PREMIO COMBAT PRIZE

Premi di sezione:

Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Pittura*

Scultura e Installazione* Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione

Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Fotografia*

Grafica* Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione

Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Video – Performance art *

* (l’opera vincitrice rimarrà̀ di proprietà̀ dell’artista)

Premio Galleria – Realizzazione mostra personale o collettiva, nella stagione espositiva 2023-2024.

I Premi Speciali saranno realizzati in collaborazione con le seguenti gallerie e spazi

indipendenti:

A+B gallery, Brescia

IAGA contemporary Art, Cluj, Romania

Galleria Studio G7, Bologna

Lunetta 11, Borgo Lunetta, Cuneo

Magazzeno, Ravenna

Marina Bastianello Gallery, Venezia

SAC spazio arte contemporanea, Livorno

Premio speciale Poliart* – L’Azienda, leader nella lavorazione del polistirene espanso, premierà un artista selezionato tra i finalisti, sostenendo la produzione di un’opera.

Il bando chiude il 6 maggio 2023

Per info:

https://www.premiocombat.it/bando

Sotto con le iscrizioni!

