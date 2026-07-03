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Al via la XVII edizione del Premio Combat

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3 Luglio 2026

Al via la XVII edizione del Premio Combat

Livorno 3 luglio 2026





Dal 4 luglio al 2 agosto al Museo della Città di Livorno

Livorno, 3 luglio 2026 – Sabato 4 luglio prende avvio la XVII edizione del Premio Combat. Fino al 2 agosto 2026 il Museo della Città di Livorno accoglie, come sede unica, la mostra finale degli ottanta artisti selezionati dal concorso internazionale dedicato all’arte contemporanea.

Inaugurazione sabato 4 luglio ore 17.00.

Organizzato dall’Associazione culturale Blob ART ETS con il sostegno del Comune di Livorno, della Regione Toscana e della Fondazione Livorno, il Premio Combat si conferma uno degli appuntamenti più longevi e riconosciuti dedicati alla promozione della ricerca artistica contemporanea.

L’edizione 2026 ha registrato oltre mille candidature provenienti dall’Italia e dall’estero, confermando il carattere internazionale del premio e la sua capacità di intercettare pratiche e linguaggi in continua evoluzione. Le ottanta opere finaliste, selezionate da una giuria composta da curatori, direttori di museo e professionisti del settore, offrono uno sguardo ampio e articolato sulle tendenze della ricerca contemporanea.

Pittura, fotografia, grafica, scultura, installazione e video dialogano in un percorso espositivo che mette in relazione ricerche eterogenee per provenienza, linguaggio e approccio. Le opere in mostra affrontano temi che spaziano dalla dimensione intima a quella sociale, dando forma a narrazioni, visioni e interrogativi capaci di riflettere le molteplici tensioni del nostro tempo.

A caratterizzare questa edizione è soprattutto la capacità delle opere di aprire letture diverse del presente, facendo emergere sensibilità, urgenze e immaginari che attraversano la ricerca artistica contemporanea. Il percorso alterna sguardi intimi e prospettive collettive, immagini del quotidiano e riflessioni più ampie sui modi in cui interpretiamo, abitiamo e rappresentiamo il mondo. Tecniche tradizionali e sperimentazione si intrecciano in un panorama che restituisce la complessità della produzione artistica attuale senza inseguire tendenze univoche o linguaggi dominanti.

Fin dalla sua nascita il Premio Combat si distingue per la capacità di accogliere linguaggi e percorsi differenti, mantenendo al centro la qualità della ricerca e offrendo agli artisti uno spazio di confronto aperto e indipendente dalle logiche del mercato. In questo senso la mostra si configura come un osservatorio privilegiato sulla contemporaneità, capace di accogliere sensibilità, visioni e percorsi differenti.

La giuria della XVII edizione è composta da Andrea Bruciati, Ángel Moya García, Davide Ferri, Francesca Baboni, Ilaria Gianni, Lorenzo Balbi, Lorenzo Bruni e Stefano Taddei.

In occasione dell’inaugurazione sarà presentata anche l’opera vincitrice del Premio Speciale The Place 2026, promosso dal marketplace The Place insieme all’associazione Ultracontemporary Art Project APS (U-ART-P APS). Il riconoscimento è stato assegnato ad Andrea Valsecchi (Milano, 1992) per l’incisione L’ultimo ricordo, forse era un sogno (2026), realizzata presso la calcografia Petronilla. L’opera sarà esposta all’interno del percorso della XVII edizione del Premio Combat.

La premiazione finale della XVII edizione del Premio Combat si terrà domenica 2 agosto 2026 presso il Museo della Città di Livorno. In questa occasione saranno annunciati e assegnati il Premio Combat, i premi delle singole sezioni e gli altri premi speciali promossi dai partner del progetto.

Inserito nel programma di Effetto Venezia 2026, il Premio Combat si svolge quest’anno in dialogo con la prima edizione di Livorno Art Book Fair, nuova manifestazione dedicata all’editoria indipendente, ai libri d’artista, alla fotografia, alle zine e alle autoproduzioni.

La concomitanza tra Premio e i due appuntamenti segna l’avvio di una nuova stagione per l’arte contemporanea a Livorno, capace di mettere in relazione pratiche artistiche, editoria indipendente, cultura visiva e nuove forme di produzione culturale. Un dialogo che rafforza il ruolo della città come spazio aperto al confronto, alla ricerca e alla sperimentazione, valorizzando il Museo della Città come luogo di incontro tra linguaggi, esperienze e pubblici diversi.

I Finalisti

Sezione Pittura

Alice Moschetta, Josefina Ayllon, Alessandro Cito, Claudia Aschieri, Marco Crispano, Dario Wela, Luigi Di Fabio, Carlo Galofaro, Giulia Spugnoli, Luca Guidotti, Andrea Loi, Luca Balottin, Simona Mastropietro, Simone Miccichè, Michela Milani, Nicola Barth, Anastasia Norenko, Alessia Offidani, Diego Randazzo, Francesco Ronchi, Marco Sandreschi, Giuseppe Sciortino, Sergio Gagliardo, Lena Shaposhnikova, Signorino Pale, Sofie Tobiasova, Tonino Lacertosa, Tomás Toste, Sofia Villa, Meng Zhang

Sezione Grafica/Disegno

Luca Biffi, Ombretta Gamberale, Silvia Mantellini Faieta, Maria Marinelli, Mauro Valsecchi, David Michel Fayek, Pier Lorenzo Pisano, Pietro Ruisi, Aleksandra Trajkovic, Zhiyu Liu

Sezione Fotografia

Agnese Oprandi, Angelica Porrari, Nadal Antelmo, Andrea Di Lorenzo, Francesca Macis, Giacomo Mallardo, Tunahan Havrandere, Gevis Lekiqi, Francesca Maroni, Alberto Messina, Lorenzo Mini, Susanna Fiona Murray, Riccardo Pallini, Mauro Pinotti, Patrizia Posillipo, Salvatore Sparavigna, Sofia Samar, Sebastiano Branca, Luca Sereni, Sara Vighi

Sezione Scultura/Installazione

Alice Ahad, Serena Ciccone, Diego Azzola, Davide Fontana, Gonfio, Luca Gerry Conte, Chiara Niccoli, Marika Ricchi, Caterina Roppo, Tommaso Silvestroni

Sezione Video/Performance

Lorenzo Buongiovanni, Marco Calabrese, Paola Cenati, Anouk Chambaz, Rosa Lacavalla, Jiaye Liu, Rac Montoro, Mehrnoosh Roshanaei, Tommaso Buldini, Chiara Ventura

I Premi

Euro 10.000 (diecimila) vincitore PREMIO COMBAT PRIZE

Premi di sezione:

Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Pittura*

Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Scultura e Installazione*

Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Fotografia*

Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Grafica*

Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Video – Performance art *

* (l’opera vincitrice rimarrà di proprietà dell’artista)

La giuria: Andrea Bruciati (curatore indipendente), Angel Moya Garcia (co-direttore delle arti visive Dello Scompiglio), Davide Ferri (direttore Arte Fiera Bologna) , Francesca Baboni (curatrice indipendente), Ilaria Gianni (curatrice indipendente), Lorenzo Balbi (direttore Musei Civici di Verona), Lorenzo Bruni (direttore di The Others Art Fair,Torino) e Stefano Taddei (curatore indipendente)

Premio Galleria – Realizzazione di una mostra personale o collettiva nella stagione espositiva 2026-2027.

I Premi Speciali sono realizzati in collaborazione con quattro gallerie, una fondazione e uno spazio indipendente

A Pick Gallery(Torino)

Candy Snake Gallery (Milano)

Labs Contemporary Art (Bologna)

Mondoromulo arte contemporanea (Castelvenere, Benevento)

Fondazione The Bank ETS – Istituto per gli Studi sulla Pittura Contemporanea (Bassano del Grappa, Vicenza)

SAC – Spazio Arte Contemporanea (Livorno)

Premio speciale Poliart* – L’Azienda, leader nella lavorazione del polistirene espanso, premierà un artista selezionato tra i finalisti, sostenendo la produzione di un’opera.

Premio speciale The Place * – Promosso dal marketplace The Place unitamente all’associazione Ultracontemporary Art Project aps (U-ART-P aps). Il premio prevede la realizzazione, presso Calcografica Petronilla nel mese di giugno 2026, di un’incisione calcografica in 12 copie più 2 P.A. di una grafica d’arte.

Premio speciale PrintLitoArt* – Promosso da PrintLitoArt, atelier industriale italiano specializzato nella produzione di litografie d’arte certificate. Il premio prevede la realizzazione, presso l’atelier, di un’edizione litografica in 30 copie numerate e marchiate a secco.

Scheda tecnica Premio Combat 2026

Dove

Museo della Città di Livorno

piazza del Luogo Pio, 19 – Livorno

+39 0586 824551

Quando

Dal 4 luglio al 2 agosto, 2026

Inaugurazione sabato 4 luglio ore 17.00

Premiazione domenica 2 agosto ore 19.00

Orario

Dal martedì alla domenica ore 10.00 – 19.00

Lunedì chiuso

Ingresso

Ingresso gratuito